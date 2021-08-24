Німеччина готується до відновлення туристичних рейсів в Шарм-ель-Шейх і Хургаду

Німецька делегація служби безпеки завершила огляд процедур безпеки, які застосовуються в аеропортах Шарм-ель-Шейха, Марса Алам і Хургади, після тижневого туру, проведеного в рамках підготовки до відновлення Німеччиною туристичних рейсів до курортних міст Червоного моря.

Делегація проінспектувала процедури, що застосовуються службами громадського харчування в аеропортах Шарм-ель-Шейха, Хургади і Марса Алам, а також в службах авіаперевезень на літаках, що виконують рейси з трьох аеропортів до міст Німеччини.

Німецькі авіалінії недавно почали обслуговувати свої літаки, що прямують до Берліна, з пунктів громадського харчування в трьох аеропортах завдяки суворим заходам безпеки, яким слідував Єгипет, будь то постійна дезінфекція та стерилізація візків з продуктами або на борту літаків.

Німецька делегація високо оцінила процедури, застосовувані до польотів в Німеччині і всередині аеропортів, і високо оцінила всі зусилля, зроблені авіаційною владою.

Делегація також ознайомилася з процедурами, застосовуваними до мандрівників, які також будуть застосовуватися до рейсів в Берлін.

Судячи за даними навігаційних джерел, делегація представить свій звіт в Мінтранс Німеччини.

Цей візит – один з декількох, довершених різними країнами для інспекції єгипетських аеропортів з метою відновлення туризму і чартерних рейсів.

Єгипет припинив польоти і туризм в березні 2020 року в рамках заходів по боротьбі зі спалахом коронавируса. Рух у всіх єгипетських аеропортах відновлено з 1 липня 2020 року відповідно до прийнятих в Єгипті превентивними заходами по боротьбі з коронавірусів.

Починаючи з 1 вересня 2020 роки від усіх місцевих і іноземних пасажирів вимагають надати документ ПЛР-аналізу, який підтверджує, що у них був негативний результат на коронавірус протягом 72 годин після прибуття на територію Єгипту.

Сектор туризму Єгипту, на який припадає приблизно 12 відсотків економіки країни, пережив спад туризму з початку пандемії коронавируса. Міністерство туризму і старожитностей країни у співпраці з Міністерством авіації початок кілька кампаній по відродженню галузі.