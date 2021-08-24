ГоловнаЄГИПЕТНімеччина готується до відновлення туристичних рейсів в Шарм-ель-Шейх і Хургаду
ЄГИПЕТНІМЕЧЧИНАТуризм

Німеччина готується до відновлення туристичних рейсів в Шарм-ель-Шейх і Хургаду

Гліб Парфененко
Німеччина готується до відновлення туристичних рейсів в Шарм-ель-Шейх і Хургаду

Німецька делегація служби безпеки завершила огляд процедур безпеки, які застосовуються в аеропортах Шарм-ель-Шейха, Марса Алам і Хургади, після тижневого туру, проведеного в рамках підготовки до відновлення Німеччиною туристичних рейсів до курортних міст Червоного моря.

Делегація проінспектувала процедури, що застосовуються службами громадського харчування в аеропортах Шарм-ель-Шейха, Хургади і Марса Алам, а також в службах авіаперевезень на літаках, що виконують рейси з трьох аеропортів до міст Німеччини.

Німецькі авіалінії недавно почали обслуговувати свої літаки, що прямують до Берліна, з пунктів громадського харчування в трьох аеропортах завдяки суворим заходам безпеки, яким слідував Єгипет, будь то постійна дезінфекція та стерилізація візків з продуктами або на борту літаків.

Німецька делегація високо оцінила процедури, застосовувані до польотів в Німеччині і всередині аеропортів, і високо оцінила всі зусилля, зроблені авіаційною владою.

Делегація також ознайомилася з процедурами, застосовуваними до мандрівників, які також будуть застосовуватися до рейсів в Берлін.

Судячи за даними навігаційних джерел, делегація представить свій звіт в Мінтранс Німеччини.

Цей візит – один з декількох, довершених різними країнами для інспекції єгипетських аеропортів з метою відновлення туризму і чартерних рейсів.

Єгипет припинив польоти і туризм в березні 2020 року в рамках заходів по боротьбі зі спалахом коронавируса. Рух у всіх єгипетських аеропортах відновлено з 1 липня 2020 року відповідно до прийнятих в Єгипті превентивними заходами по боротьбі з коронавірусів.

Починаючи з 1 вересня 2020 роки від усіх місцевих і іноземних пасажирів вимагають надати документ ПЛР-аналізу, який підтверджує, що у них був негативний результат на коронавірус протягом 72 годин після прибуття на територію Єгипту.

Сектор туризму Єгипту, на який припадає приблизно 12 відсотків економіки країни, пережив спад туризму з початку пандемії коронавируса. Міністерство туризму і старожитностей країни у співпраці з Міністерством авіації початок кілька кампаній по відродженню галузі.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаземлетрусТалібан

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International