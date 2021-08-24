Германия готовится к восстановлению туристических рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Немецкая делегация службы безопасности завершила осмотр процедур безопасности, применяемых в аэропортах Шарм-эль-Шейха, Марса Алам и Хургады, после недельного тура, проведенного в рамках подготовки к восстановлению Германией туристических рейсов в курортные города Красного моря.

Делегация проинспектировала процедуры, применяемые службами общественного питания в аэропортах Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса Алам, а также в службах авиаперевозок на самолетах, выполняющих рейсы из трех аэропортов в города Германии.

Немецкие авиалинии недавно начали обслуживать свои самолеты, следующие в Берлин из пунктов общественного питания в трех аэропортах благодаря строгим мерам безопасности, которым следовал Египет, будь то постоянная дезинфекция и стерилизация тележек с продуктами или на борту самолетов.

Немецкая делегация высоко оценила процедуры, применяемые к полетам в Германии и внутри аэропортов, и высоко оценила все усилия, предпринятые авиационными властями.

Делегация также ознакомилась с процедурами, применяемыми к путешественникам, которые также будут применяться к рейсам в Берлин.

Судя по данным навигационных источников, делегация представит свой отчет в Минтранс Германии.

Этот визит — один из нескольких, совершенных различными странами для инспекции египетских аэропортов с целью восстановления туризма и чартерных рейсов.

Египет прекратил полеты и туризм в марте 2020 году в рамках мероприятий по борьбе со вспышкой коронавируса. Движение во всех египетских аэропортах восстановлено с 1 июля 2020 в соответствии с принятыми в Египте превентивными мерами по борьбе с коронавирусов.

Начиная с 1 сентября 2020 годы от всех местных и иностранных пассажиров требуют предоставить документ ПЦР-анализа, который подтверждает, что у них был отрицательный результат на коронавирус в течение 72 часов после прибытия на территорию Египта.

Сектор туризма Египта, на который приходится примерно 12 процентов экономики страны, пережил спад туризма с начала пандемии коронавируса. Министерство туризма и древностей страны в сотрудничестве с Министерством авиации начало несколько кампаний по возрождению отрасли.