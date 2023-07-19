Морський диявол повернувся на пляжі Хургади

Чергову появу величезної морської істоти біля берегів курорту прокоментував засновник Асоціації морських рятувальників та охорони морського середовища Хассан аль-Тайєб. Фахівець наголосив, що скат манта — це хоч і величезна риба, але невинна. Вона мешкає у водах Червоного моря. Її поява біля узбережжя є рідкісною та радісною подією для туристів та любителів морського життя. Крім того, це свідчить про безпеку морського середовища у регіоні Червоного моря.
Експерт закликав дотримуватися спокою та не боятися морського диявола. На це є кілька причин, стверджував він.
- Скат манта володіє найбільшим риб’ячим мозком у світі.
- Манта – не людожер, харчується дрібними організмами в океанах і морях – експерти називають його «фільтратором».
- Ця риба не має зубів.
За даними, повернення морського диявола на пляжі Хургади після тридобової відсутності стало приємним сюрпризом для туристів та місцевих мешканців. Пляжники були зачаровані його невинною і витонченою манерою плавання, однак деякі з них зізналися, що незвичайний зовнішній вигляд та незвичайні розміри риби налякали їх. Проте експерти запевняють, що морський диявол є безпечним і доброзичливим, і насправді не загрожує людям, що підтверджується багаторічним безінцидентним перебуванням цього чудового створення у водах Червоного моря.
Додамо, що все ж таки нещодавно був спірний інцидент. Так, у квітні поточного року іноземна туристка запевнила, що постраждала внаслідок нападу гігантського скату манта під час купання в морі на курорті Лос-Кабос на тихоокеанському узбережжі Мексики.