Морський диявол повернувся на пляжі Хургади

Чергову появу величезної морської істоти біля берегів курорту прокоментував засновник Асоціації морських рятувальників та охорони морського середовища Хассан аль-Тайєб. Фахівець наголосив, що скат манта — це хоч і величезна риба, але невинна. Вона мешкає у водах Червоного моря. Її поява біля узбережжя є рідкісною та радісною подією для туристів та любителів морського життя. Крім того, це свідчить про безпеку морського середовища у регіоні Червоного моря.

Експерт закликав дотримуватися спокою та не боятися морського диявола. На це є кілька причин, стверджував він.

Скат манта володіє найбільшим риб’ячим мозком у світі. Манта – не людожер, харчується дрібними організмами в океанах і морях – експерти називають його «фільтратором». Ця риба не має зубів.

За даними, повернення морського диявола на пляжі Хургади після тридобової відсутності стало приємним сюрпризом для туристів та місцевих мешканців. Пляжники були зачаровані його невинною і витонченою манерою плавання, однак деякі з них зізналися, що незвичайний зовнішній вигляд та незвичайні розміри риби налякали їх. Проте експерти запевняють, що морський диявол є безпечним і доброзичливим, і насправді не загрожує людям, що підтверджується багаторічним безінцидентним перебуванням цього чудового створення у водах Червоного моря.

Додамо, що все ж таки нещодавно був спірний інцидент. Так, у квітні поточного року іноземна туристка запевнила, що постраждала внаслідок нападу гігантського скату манта під час купання в морі на курорті Лос-Кабос на тихоокеанському узбережжі Мексики.