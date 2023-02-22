Море пішло ще з одного популярного курорту, цього разу в Єгипті

Поки кліматологи міркують, які курорти в перспективі найближчих п’ятдесяти років ризикують піти під воду, насправді перед чималою кількістю курортів постала протилежна проблема. Екстремальний відлив зафіксували ще на одному популярному у українців курорті. Цього разу йдеться про Єгипет і його найзнаменитіший курорт Шарм-ель-Шейх.

Як повідомляє місцева преса, у деяких місцях море «пішло» на 5-10 метрів. Її підтримують і туристи, що показують відеоролики в соцмережах: «Кількома днями раніше берегова лінія була біля пляжних парасольок, зараз можна пройти ось таким твердим піском майже до глибини», – показує одна з туристок і запитує: «Що взагалі відбувається?».

При цьому найбільші відливи зафіксовані не лише у Червоному морі, а й у Середземному. У Туреччині на південному заході в провінції Мугла Егейське море відступило одразу на 50 метрів. Зафіксували цей феноменальний відлив на узбережжі містечка Акьяка в районі Ула (провінція Мугла), розташованому між двома великими курортами Егейського моря – Бодрумом та Мармарисом. Місцеві жителі заявляють, що таке явище сталося вже вдруге за тиждень. І, хоча відливи трапляються щороку в той самий період, цей все ж таки виявився рекордсменом. До того ж, місцеві жителі налякані — чи не є він провісником землетрусу. Що з цього приводу кажуть фахівці читайте у цьому матеріалі DIP.

На іншому березі Середземного моря, в Італії, феноменальний відлив знову зробив неприємний сюрприз туристам у Венеції. Екскурсії скасовуються, рух транспорту припинено, оскільки море несподівано пішло з міста. Канали у Венеції останніми днями майже пересохли через сильні відливи та надзвичайне зниження рівня води — він зафіксований на півметра від нормального. Це заважає роботі водних таксі, гондол та міських служб екстреної допомоги, які використовують катери. І знову ж таки — хоча це явище вже зустрічалося неодноразово і буквально кілька років тому, чергове падіння рівня моря викликає в «місті на воді» серйозну тривогу. Подробиці читайте тут.