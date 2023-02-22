З Венеції несподівано пішло море: екскурсії скасовуються, рух транспорту припинено

Обмілення каналів у Венеції підносить туристам неприємні сюрпризи вкотре: екскурсії скасовуються, рух транспорту припинено, оскільки море несподівано пішло з міста. Екстремальні відливи, які вже паралізували життя міста на воді кілька років тому, знову повторилися. Тож легендарному місту Італії загрожують не лише повені.

Примітка: Також читайте про аналогічну проблему на курортах Туреччини, хоч і викликану іншими причинами, у матеріалі «50-метровий відлив моря налякав туристів у Туреччині».

Канали у Венеції останніми днями майже пересохли через сильні відливи та надзвичайне зниження рівня води — він зафіксований на півметра від нормального. Це заважає роботі водних таксі, гондол та міських служб екстреної допомоги, які використовують катери, повідомив Bloomberg.

Нагадаємо, що це явище вже спостерігалося у Венеції — у середині січня 2020 року. Після листопадових повеней, коли у Венеції був зафіксований найвищий рівень води за останні 50 років, прийшли найсильніші за останні роки відливи, що призвело до того, що частина каналів Венеції просто пересохла. Місто врятувало лише спадну кількість туристів — тоді вже поширювався страх перед пандемією. На початку березня 2021 року ситуація повторилася. І ось у лютому 2023 року в деяких каналах Венеції знову «видно дно».

Можливо, екстремальним відливам незабаром доведеться стати більш відлякуючим туристів чинником, ніж aqua alta, знамениті венеціанські повені — коли на площі Святого Марка неможливо пройти без болотяних чобіт майже до талії. Їх, до речі, бадьоро пропонують туристам місцеві торговці. Востаннє такий екстрим Венеція переживала у листопаді 2019 року, коли рівень води у Венеції зріс до 125 см. Черговий ризик «високої води» обіцяють приблизно до квітня через паводки.

Повеням сприяють розливи річки По, а також вітровий нагін води з моря. Для захисту від останнього у Венеції навіть здійснили проект MOSE — експериментальної дамби, призначеної для захисту від повеней. Система складається з лав мобільних шлюзів, що дозволяють ізолювати Венеціанську лагуну від Адріатичного моря, коли приплив перевищує нормальний рівень (110 см) і може досягати 3 метрів. Роботи над проектом все ще продовжуються, тим часом низький рівень води також стає проблемою.