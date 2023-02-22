50-метровий відлив моря налякав туристів у Туреччині

Пройшло близько двох тижнів після низки перших руйнівних землетрусів у Туреччині, але зміни місцевого ландшафту та незрозумілі природні явища досі викликають на сполох місцевих жителів і туристів. Панічні настрої посилює новий землетрус, що стався сьогодні, 21 лютого, а його відлуння відчувалося навіть на узбережжі Анталії.

За інформацією видання yeniasir, увагу громадськості привернуло невелике курортне містечко Акьяка на південному заході країни, у провінції Мугла. Місто розташоване між двома популярними курортами Егейського моря – Бодрумом та Мармарисом.

“Туристи і місцеві жителі, зіткнувшись із загадковим явищем, відразу почали фотографувати морське оголене дно, — пише видання. – Деякі навіть принесли з собою пластикові стільці, щоб сидіти прямо на острівцях суші, а для дітей з’явилося багато додаткового простору для ігор і прогулянок”.

Зазначимо, що періоди з січня по квітень і з вересня по листопад у цій частині Егейського моря вважаються традиційним часом відливів і багато жителів давно до них звикли і зазвичай спокійно ставляться до природного явища. Однак ще тиждень тому море відходило на 15 метрів від прибережної лінії, а на сьогоднішній день — вже на 50 метрів, і відлив все ще триває.

Така швидка швидкість відходу води налякала місцевих жителів і туристів, багато хто пов’язує це з землетрусами. Турецькі ЗМІ звернулися до представників вченої спільноти.

“Зміни рівня наших морів, рухи припливів та відливів, зміни тиску вітру варіюються залежно від наслідків цунамі, що виникають після землетрусу. Однак, як правило, це рухи, пов’язані з припливами. Вони можуть змінюватися щотижня, щомісяця та щорічно.

Залежно від становища планет, Місяця та Землі іноді ефекти можуть тривати довше, іноді – менше”, – наводить видання слова професора факультету водних ресурсів Університету Мугла Сітки Кочман (MSKÜ), доктора Чейхуна Ожчеліка.

Таким чином, згідно з науковими даними, масштабні землетруси справді впливають на рух морських хвиль, викликаючи цунамі в морських глибинах. Також на рух припливів і відливів впливає місячна фаза і рух інших небесних світил.