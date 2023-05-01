Всі розділи
ГоловнаЄгипетКатер із десятками туристів затонув у Єгипті
ЄгипетТуризм

Катер із десятками туристів затонув у Єгипті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катер із десятками туристів затонув у Єгипті

У районі туристичного міста Хургада в Єгипті затонув прогулянковий катер, що перевозив 26 туристів, у тому числі іноземних.

За даними єгипетського видання Cairo24, туристичний катер вирушив на морську прогулянку північною частиною Червоного моря. Причиною трагедії стали пробоїна та вітер. Судно затихло, бокова хвиля розхитала судно, потім воно зачерпнуло бортом воду і пішло на дно.

Всього на борту судна, що тоне, знаходилося 26 туристів різних національностей, 8 членів екіпажу і три інструктори з дайвінгу. Чи були серед них українці, невідомо.

Капітан катера передав повідомлення про лихо, і берегова охорона встигла вчасно допомогти. Людей евакуювали. Проте шість осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості – їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Турист показав триметрового паразита, який вийшов із нього після поїздки до Таїланду

Медицина
Турист, який відвідав Таїланд, опублікував фото, на якому знято...

Відео з бійкою туриста та священика на Балі потрапило до мережі

Індонезія
У балійському місті Убуд священик побився з туристом через...

Масова бійка у Хургаді: за туристів працівники кафе пішли стінка на стінку проти працівників автомийки

Єгипет
Масова бійка стінка на стінку, в якій постраждали одразу...

Аплодували всі: пасажири та екіпаж прийняли пологи на авіарейсі з Узбекистану

Туреччина
26 квітня на рейсі HY273 авіакомпанії Uzbekistan Airways за...

Австрійський літак розгорнули через інцидент із туалетами

Австрія
Несподіваний інцидент стався на борту літака, який летів із...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму