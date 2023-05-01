Катер із десятками туристів затонув у Єгипті

У районі туристичного міста Хургада в Єгипті затонув прогулянковий катер, що перевозив 26 туристів, у тому числі іноземних.

За даними єгипетського видання Cairo24, туристичний катер вирушив на морську прогулянку північною частиною Червоного моря. Причиною трагедії стали пробоїна та вітер. Судно затихло, бокова хвиля розхитала судно, потім воно зачерпнуло бортом воду і пішло на дно.

Всього на борту судна, що тоне, знаходилося 26 туристів різних національностей, 8 членів екіпажу і три інструктори з дайвінгу. Чи були серед них українці, невідомо.

Капітан катера передав повідомлення про лихо, і берегова охорона встигла вчасно допомогти. Людей евакуювали. Проте шість осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості – їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.