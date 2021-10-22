Готелям Єгипту дали зелене світло: їм дозволено завантажитися туристами на 100%

Стрімке зростання попиту на зимовий відпочинок на красноморских курортах Єгипту, повномасштабний повернення російських туристів, а також загроза овербукинга, привели до очікуваної міри. Готелям Єгипту дозволили працювати зі 100% завантаженням незважаючи на ковід, тобто дозволили приймати туристів без обмежень, хоча і за умови суворого дотримання «антіковідних» заходів.

«Обмеження діяли понад рік у зв’язку з пандемією нового коронавируса і відомство відмінило зобов’язання готелів функціонувати тільки з 50-процентним завантаженням. При цьому як і раніше повинні неухильно дотримуватися запобіжних заходів», – йдеться в заяві Міністерства туризму і старожитностей країни в інтерв’ю ТАСС.

Нагадаємо, що готелі знову відкрилися в травні 2020 року з коефіцієнтом заповнюваності 25%, який збільшився в червні до 50% і в серпні 2021 року до 70%. В результаті буквально днями заговорили про ризик овербукинга.

До речі, незважаючи на заклики влади залишатися вдома під час «ковідних» канікул, народ їх явно не послухав. Так, за даними туроператорів, сплеск за окремими напрямами на ковідние канікули доходить до 300%. Подробиці читайте в матеріалі «Туроператори заявили про шквал замовлень Туреччини, Єгипту та Мальдів на “ковідні канікули”».