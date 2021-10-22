Отелям Египта дали зеленый свет: им разрешено загрузиться туристами на 100%

Стремительный рост спроса на зимний отдых на красноморских курортах Египта, полномасштабный возвращения российских туристов, а также угроза овербукинг, привели к ожидаемой степени. Отелям Египта разрешили работать со 100% загрузкой несмотря на ковид, то есть позволили принимать туристов без ограничений, хотя и при условии строгого соблюдения «антиковидних» мероприятий.

«Ограничение действовали более года в связи с пандемией нового коронавируса и ведомство отменило обязательства отелей функционировать только с 50-процентной загрузкой. При этом по-прежнему должны неукоснительно соблюдать меры предосторожности», — говорится в заявлении Министерства туризма и древностей страны в интервью ТАСС.

Напомним, что гостиницы снова открылись в мае 2020 года с коэффициентом заполняемости 25%, который увеличился в июне до 50% и в августе 2021 до 70%. В результате буквально на днях заговорили о риске овербукинг.

Кстати, несмотря на призывы властей оставаться дома во время «ковидных» каникул, народ их явно не послушал. Так, по данным туроператоров, всплеск по отдельным направлениям на ковидные каникулы доходит до 300%. Подробности читайте в материале «Туроператоры заявили о шквал заказов Турции, Египта и Мальдив на» ковидные каникулы»».

Источник: «Турпром»