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Готелі в Єгипті попередили, коли чекати на дефіцит номерів і овербукінгу: місць для всіх туристів точно не вистачить

Гліб Парфененко
Готелі в Єгипті попередили, коли чекати на дефіцит номерів і овербукінгу: місць для всіх туристів точно не вистачить

Останні десять днів грудня кількість туристів у Єгипті досягне піку, в результаті готелів їм може не вистачити. Таке попередження озвучив в інтерв’ю агентству Аль-Ватан Атеф Абдель Латіф, член Асоціації інвесторів у туризмі Південного Сінаю.

«Найвищі показники припливу туристів до Єгипту, згідно з поточними та майбутніми показниками бронювання, будуть під час різдвяних та новорічних свят, особливо в період з у другій половині грудня, до першого тижня січня 2022 року. Це пояснюється тим, що багато країн, які експортують туристів до Єгипту, почали бронювати єгипетські готелі у цей період», – заявив експерт. Проте експерт наголосив на великій проблемі, над якою терміново доведеться працювати туристичному сектору: ймовірність того, що попит на відвідування Єгипту перевищить кількість готелів, доступних для туристів у цей період.

Є десятки готелів, які все ще закриті, причому закриті вони з моменту початку пандемії коронавірусу. Йдеться про найбільш популярні провінції Червоне море та Південний Синай», – заявив експерт. За його словами, багато готелів під час пандемії не могли заробити, тому закривалися, і тепер вони не можуть нести витрати на проведення робіт з технічного обслуговування та реструктуризації, тобто вони технічно не можуть перезапуститись. Він закликав міністерство туризму «переглянути позиції цих готелів та розпочати пошук рішень, щоб повернутися до роботи». У тому числі це передбачається зробити “шляхом спілкування з Центральним банком і національними банками”, щоб надати готелям фінансування під розумні відсотки, беручи до уваги умови, в яких був туристичний сектор за останні два роки.

Крім того, за словами експерта, доведеться вирішувати і суміжні проблеми. Зокрема, нестачу наземного транспорту, тобто. автобусів для трансферів – їх може бути недостатньо для розміщення очікуваної кількості туристів на піку попиту. Нагадаємо, він за оцінкою експерта настане в останні 10 днів грудня 2021 року.

З боку україньских туристів ажіотажний попит вже зафіксовано. Подробиці читайте у матеріалі «Туристи почали скуповувати номери в готелях Єгипту на 2022 рік, аж до травневих свят».

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