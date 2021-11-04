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Отели в Египте предупредили, когда ждать дефицит номеров и овербукинга: мест для всех туристов точно не хватит

Глеб Парфененко
Готелі в Єгипті попередили, коли чекати на дефіцит номерів і овербукінгу: місць для всіх туристів точно не вистачить

Последние десять дней декабря количество туристов в Египте достигнет пика, в результате отелей им может не хватить. Такое предупреждение озвучил в интервью агентству Аль-Ватан Атеф Абдель Латиф, член Ассоциации инвесторов по туризму Южного Синая.

«Наивысшие показатели притока туристов в Египет, согласно текущим и будущим показателям бронирования, будут во время рождественских и новогодних праздников, особенно во второй половине декабря, до первой недели января 2022 года. Это объясняется тем, что многие страны, экспортирующие туристов в Египет, начали бронировать египетские отели в этот период», — заявил эксперт. Однако эксперт отметил большую проблему, над которой срочно придется работать туристическому сектору: вероятность того, что спрос на посещение Египта превысит количество отелей, доступных для туристов в этот период.

Есть десятки гостиниц, которые все еще закрыты, причем закрыты они с момента начала пандемии коронавируса. Речь идет о наиболее популярных провинциях Красное море и Южном Синае», — заявил эксперт. По его словам, многие гостиницы во время пандемии не могли заработать, поэтому закрывались, и теперь они не могут нести затраты на проведение работ по техническому обслуживанию и реструктуризации, то есть они технически не могут перезапуститься. Он призвал министерство туризма «пересмотреть позиции этих гостиниц и начать поиск решений, чтобы вернуться к работе». В том числе это предполагается сделать «путем общения с Центральным банком и национальными банками», чтобы предоставить гостиницам финансирование под разумные проценты, учитывая условия, в которых был туристический сектор за последние два года.

Кроме того, по словам эксперта, предстоит решать и смежные проблемы. В частности, недостаток наземного транспорта, т.е. автобусов для трансферов – их может оказаться недостаточно для размещения ожидаемого количества туристов на пике спроса. Напомним, он, по оценке эксперта, наступит в последние 10 дней декабря 2021 года.

Со стороны украинских туристов ажиотажный спрос уже зафиксирован. Подробности читайте в материале «Туристы начали скупать номера в гостиницах Египта на 2022 год, вплоть до майских праздников».

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