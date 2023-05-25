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Забирайтесь геть: на Іспанському курорті пройшли протести проти туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Забирайтесь геть: у найпопулярнішому місті Іспанії з'явилася агресія до туристів

На популярному іспанському острові Тенеріфе відбулися протести місцевих жителів проти навали туристів у регіон. Демонстранти відкрито заявили про те, що приїжджим там не раді і закликали їх забиратися геть. Присутність надмірної кількості відпочиваючих «руйнує» острів, упевнене населення.

За інформацією видання Canarian Weekly, активісти вимагали обмежити турпотік на острів та запровадити екологічний податок для мандрівників. Небайдужі вийшли на вулиці іспанського Тенеріфе з плакатами «Канарські острови більше не рай» та «Канарські острови не продаються».

В акції протесту взяли участь близько десяти груп — усі вони висловили невдоволення масовим туризмом, який, на їхню думку, завдає острову «непоправної шкоди». На їхню думку, нескінченний потік відпочиваючих винен у розливах стічних вод, тривалих пробках на дорогах та негативному впливі на навколишнє середовище. Протестувальники стверджували, що причиною сучасних проблем стало будівництво нових готельних комплексів у прибережних районах південного Тенеріфе.

Зі статистичних даних від Statista випливає, що лише у доковідному 2019 році на Тенеріфе побували понад 5.5 млн туристів, з яких близько 3 млн — іноземці, українців серед них небагато. “Масовий туризм” знищив деякі “природні простори” острова і завдав “непоправної шкоди” навколишньому середовищу на півдні острова, заявив один із учасників руху.

Місцеві вимагають повністю заборонити тури на острів хоча б на якийсь час, щоб чиновники могли розробити план зі скорочення кількості в’їжджих та пом’якшення негативних наслідків овертуризму. Вони також закликають запровадити екологічний податок для відпочиваючих.

Втім, Тенеріфе — не єдина гаряча точка Канарських островів, де загострилися проблеми, пов’язані з напливом відпочиваючих. Так, на острові Лансароті чиновники у сфері туризму заявили про взяття курсу на якість, а не кількість, відмовившись від масового потоку тих, хто в’їжджає. Барселона, один із провідних туристичних напрямків європейської країни, також зіткнулася з протестами проти натовпів мандрівників, детальніше читайте тут.

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