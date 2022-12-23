Стало відомо чому Червоне море так називається

Червоне море вважається найтеплішим і водночас найнебезпечнішим. Справа в тому, що в ньому живе досить живність, яка може нашкодити людині. Незважаючи на це, багато туристів полюбили відпочинок на узбережжі цієї водойми. У матеріалі “ДІП” – про те, чому воно отримало таку назву.

Існує кілька версій щодо того, чому море таки називається Червоним. Усі вони сильно відрізняються одна від одної.

Водорості

Як припускають біологи, Червоне море отримало таку назву через особливий вид водоростей. Вони називаються Trichodesmium erythraeum і містять червоний пігмент, який може фарбувати воду. У період цвітіння пігменту стає так багато, що вода у морі стає буквально червоного кольору. Як правило, це відбувається у період посушливого літа.

Корали

Не секрет, що багато людей приїжджають до Єгипту по дайвінг. Вони хочуть подивитися не тільки на багату фауну Єгипту, але й на флору, яку являють собою численні коралові рифи. Вони так само, як і водорості, надають воді червоного кольору. Можливо, море отримало таку назву через них.

Частини світу

У багатьох стародавніх оповідях частини світу були поділені на кольори. Наприклад, схід – білий, чорний – північ, південь – червоний. Відповідно деякі моря отримали назви залежно від сторін світла, де вони знаходяться.

Різні мови

У багатьох мовах море дійсно називають Червоним, тому назва могла походити з давніх мов. Проте й інші варіації назви. Наприклад, у Біблії та на івриті воно названо “тростинниковим”.