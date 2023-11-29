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Що таке овербукінг та що робити, якщо вас заселили не в той готель

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Що таке овербукінг та що робити, якщо вас заселили не в той готель?
depositphotos.com

У світі туризму овербукінг став несподіваним супутником, який залишає туристів без заслуженого відпочинку. Експерт з подорожей ділиться своїм поглядом на проблему та пропонує рекомендації для пом’якшення наслідків.

Що таке овербукінг?

Як пояснила фахівець, простими словами, це ситуація, коли готель бронює більше номерів, аніж може прийняти. Причини варіюються від форс-мажорів до тактики продажу мінімізації збитків.

“На жаль, часто трапляється таке, що турист забронював тур або певний готель, проте поїздка обертається сюрпризом і заселитися вам не вдається. Говорячи простою мовою без термінології, овербукінг – це ситуація, в якій в готелі заброньовано більше номерів і готель не може прийняти всіх заброньованих гостей”, – розповідає експерт.

Експерт пояснює, що це типові причини такого явища – це форс-мажори, помилки у бронюванні та тактика готелів продавати більше номерів, ніж є.

Так відбувається з кількох причин. Буває так, що трапляється форс-мажор у вигляді комунальної аварії або відключення електрики. Тоді готель розміщує туристів у номерах категорією вище або відправляють в інший готель. зайнятий, але забули оновити інформацію на ресурсі.

Також трапляється так, що готелі спеціально продають номерів більше, щоб уникнути збитків на випадок гостей, які так і не доїхали до них. Трапляються ситуації, коли туроператор намагається продати більше турів. Допустимо, авіарейс напівпорожній, а готель на стопі. Натомість є інший. Таким чином намагаються вбити двох зайців, може, пощастить. А якщо ні, то відправлять до порожнього готелю”, – розповіла експерт.

Де найчастіше відбувається овербукінг?

Експерт зазначає, що це явище найчастіше проявляється у курортних районах, де попит на готелі у пік сезону найчастіше перевищує пропозицію.

“Овербукінг – найчастіше явище в популярних курортних місцях у пік сезону, наприклад, у Єгипті, Туреччині та Таїланді, рідше – у Європі”, – розповіла експерт.

Як запобігти?

Хоча гарантованих методів немає, експерт рекомендує виконати кілька дій.

“Стовідсоткових варіантів запобігти овербукінгу немає, але все ж таки, якщо в договорі передбачений даний пункт, можна попросити внести агентів конкретні готелі, на які можуть замінити ваш, щоб ви були готові.

У разі самостійного бронювання номера на сайті зателефонуйте або напишіть до готелю, уточнивши наявність номера. Попереджено – озброєний. Також обирайте в агрегаторі готелі з можливістю оплати на місці, – ділиться фахівець.

Що робити, якщо відбувся овербукінг?

Знання своїх прав та збереження спокою – ключі до успішного вирішення будь-якої ситуації. Експерт дає кілька рекомендацій туристам, які все ж таки опинилися в подібній ситуації.

Якщо ви опинилися жертвою овербукінгу і вас заселили не в той готель, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  1. Збережіть усі документи та підтвердження бронювання, які ви отримали. Це можуть бути електронні листи, SMS-повідомлення чи роздруковані квитанції. Ці документи допоможуть вам підтвердити ваше бронювання та уникнути додаткових проблем.
  2. Якщо працівники готелю не можуть запропонувати жодного рішення або відмовляються виконувати свої зобов’язання, зателефонуйте туроператору або в агентство, через яке ви робили бронювання, озвучте ситуацію та відповідь готелю. Вони повинні допомогти вам знайти альтернативне місце проживання або вирішити проблему з поточним готелем.
  3. Важливо зберігати спокій та ввічливість у спілкуванні з персоналом готелю та іншими особами, які можуть вас обслуговувати. Необхідно пам’ятати, що помилки можуть бути і позитивний підхід може допомогти вирішити ситуацію швидше і простіше.

Овербукінг може статися не тільки в готелях, але і з авіаквитками, особливо на чартерних рейсах. Тут, як і в готелях, ключове – зберігати спокій та знати свої права.

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