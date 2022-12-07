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ЄгипетТуризм

Dior провів у Єгипті перший в історії показ мод у пірамід Гізи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Dior провів у Єгипті перший в історії показ мод у пірамід Гізи

Біля підніжжя Великих єгипетських пірамід пройшов перший в історії показ мод — його влаштував французький дім Christian Dior.

За інформацією Міністерства туризму Єгипту, на тлі пірамід модний будинок представив футуристичну чоловічу колекцію осінь-2023 під назвою Celestial.

Ще одну колекцію – Dior x Denim – презентували у Великому єгипетському музеї старожитностей 2 грудня.

Зазначається, що шоу Dior — не перші нинішнього року, представлені європейськими будинками моди на тлі пам’яток давньоєгипетської спадщини. Раніше у жовтні італієць Стефано Річчі показав свою останню колекцію у храмі цариці Хатшепсут у Луксорі.

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