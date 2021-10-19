Археологічна місія виявляє амфори візантійської епохи в Луксорі

Єгипетська археологічна місія, яка працює на місці палацу Андраос, також відомого як палац Тавфіка-паші Андраос, розташованого поруч з Луксорський храм, виявила кілька амфор і ламп візантійської епохи під палацом, який був знесений місяць тому, за словами Мостафа Вазирі, генерального секретаря Верховного ради зі старожитностей.

Він зазначив, що це частина серії відкриттів, зроблених на тому ж місці, де раніше були виявлені група римських бронзових монет, частина стіни римської епохи, старий склад і ряд археологічних ікон, що відносяться до різних історичних епох.