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ЄГИПЕТНаука

Археологічна місія виявляє амфори візантійської епохи в Луксорі

Євгеній Подольський

Єгипетська археологічна місія, яка працює на місці палацу Андраос, також відомого як палац Тавфіка-паші Андраос, розташованого поруч з Луксорський храм, виявила кілька амфор і ламп візантійської епохи під палацом, який був знесений місяць тому, за словами Мостафа Вазирі, генерального секретаря Верховного ради зі старожитностей.

Він зазначив, що це частина серії відкриттів, зроблених на тому ж місці, де раніше були виявлені група римських бронзових монет, частина стіни римської епохи, старий склад і ряд археологічних ікон, що відносяться до різних історичних епох.

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