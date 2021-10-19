Археологическая миссия обнаруживает амфоры византийской эпохи в Луксоре

Египетская археологическая миссия, работающая на месте дворца Андраос, также известного как дворец Тавфика-паши Андраоса, расположенного рядом с Луксорским храмом, обнаружила несколько амфор и ламп византийской эпохи под дворцом, который был снесен месяц назад, по словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Верховного совета по древностям.

Он отметил, что это часть серии открытий, сделанных на том же месте, где ранее были обнаружены группа римских бронзовых монет, часть стены римской эпохи, старый склад и ряд археологических икон, относящихся к различным историческим эпохам.