У Японії дельфіни напали на туриста та переламали йому ребра

На пляжі у префектурі Фукуї на японському острові Хонсю дельфіни напали на чоловіка та переламали йому ребра.

Усього від нападів дельфінів постраждали двоє чоловіків. Про це повідомляє японське видання Asahi Shimbun.

Перший напад дельфінів стався за п’ять метрів від берега, морський ссавець накинувся на 60-річного чоловіка, у потерпілого перелом кількох ребер та сліди від укусів на руках.

Другою жертвою дельфінів став 40-річний відпочивальник. Інцидент стався на пляжі в селищі Міхама, у чоловіка багато укушених ран.

Як зазначає видання, на цьому пляжі вже реєструвалися напади дельфінів на туристів, місцева влада закликає відпочиваючих бути обачними у воді.