Ціни на землю в Японії падають другий рік поспіль, повідомляє Rеutеrѕ. Різке падіння викликане заходами по боротьбі з кризою в галузі охорони здоров’я, в тому числі закритими кордонами, які обмежили попит на нові ресторани і готелі, показують урядові дані.

Торгові площі впали на 0,5 відсотка в порівнянні з 0,3 відсотка роком раніше. У зв’язку з тим, що пандемія викликає значні зміни в економіці, ціни на землю промислового призначення ростуть вже четвертий рік поспіль, відображаючи, наприклад, більш високий попит на приміщення.

Ho в цілому, ціни в третій за величиною економіці в липні знизилися c 0,4 відсотка в річному обчисленні, на 0,6 відсотка в 2020 році.

Ціни на землю під житло, які знижувалися протягом майже трьох десятиліть, за цей період впали ще на 0,5 відсотка.

Це зниження контрастує з проблемних зростанням цін на нерухомість у багатьох інших промислово розвинених країнах, таких як Австралія, де у другому кварталі 2021 року ціни на житло виросли на рекордні 6,7 відсотка на тлі слабкого економічного зростання.

Для порівняння, промислові площі по всій Японії ростуть на 0,8 відсотка, оскільки зростає попит на фабрики і логістичні об’єкти.