Цены на землю в Японии падают второй год подряд, сообщает Rеutеrѕ. Резкое падение вызвано мерами по борьбе с кризисом в области здравоохранения, в том числе закрытыми границами, которые ограничили спрос на новые рестораны и гостиницы, показывают правительственные данные.

Торговые площади упали на 0,5 процента по сравнению с 0,3 процента годом ранее. В связи с тем, что пандемия вызывает значительные изменения в экономике, цены на землю промышленного назначения растут уже четвертый год подряд, отражая, например, более высокий спрос на помещения.

Ho в целом, цены в третьей по величине экономике в июле снизились c 0,4 процента в годовом исчислении на 0,6 процента в 2020 году.

Цены на землю под жилье, которые снижались в течение почти трех десятилетий, за этот период упали еще на 0,5 процента.

Это снижение контрастирует с проблемных ростом цен на недвижимость во многих других промышленно развитых странах, таких как Австралия, где во втором квартале 2021 цены на жилье выросли на рекордные 6,7 процента на фоне слабого экономического роста.

Для сравнения, промышленные площади по всей Японии растут на 0,8 процента, поскольку растет спрос на фабрики и логистические объекты.