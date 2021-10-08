Автомагістралі в Хорватії закрили: сильний вітер і опади 154 літра на квадратний метр

Величезна кількість опадів випало в Хорватії, особливо на Адріатичному узбережжі і островах, принесене середземноморським циклоном, який затримався на території Італії і в Адріатичному морі, повідомляє Tanjug.

У Далмації випало найбільше опадів, причому в місті Вела Лука на острові Корчула за останні 24 години випало найбільше опадів – 154 літра на квадратний метр, а в багатьох місцях – понад 100 літрів на квадратний метр, повідомляє хорватський сайт Index.

В долині річки Неретва також пройшли проливні дощі. Дощ досяг островів з деякою затримкою, і велика його кількість випала на островах Брач, Хвар і Віс.

В районі спостерігався ураганний вітер, що досягав 190 кілометрів на годину в горах Велебіт.

Index повідомив, що деякі ділянки автодоріг А1 Загреб-Спліт-Плоче і А6 Рієка-Загреб були закриті через ураганний вітер.