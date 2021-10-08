Автомагистрали в Хорватии закрыли: сильный ветер и осадки 154 литра на квадратный метр

Огромное количество осадков выпало в Хорватии, особенно на Адриатическом побережье и островах, принесенное средиземноморским циклоном, который задержался на территории Италии и в Адриатическом море, сообщает Tanjug.

В Далмации выпало больше осадков, причем в городе Вела Лука на острове Корчула за последние 24 часа выпало больше осадков — 154 литра на квадратный метр, а во многих местах — более 100 литров на квадратный метр, сообщает хорватский сайт Index.

В долине реки Неретва также прошли проливные дожди. Дождь достиг островов с некоторой задержкой, и большое его количество выпала на островах Брач, Хвар и Вис.

В районе наблюдался ураганный ветер, достигавший 190 километров в час в горах Велебит.

Index сообщил, что некоторые участки автодорог А1 Загреб-Сплит-Плоче и А6 Риека-Загреб были закрыты из-за ураганного ветра.