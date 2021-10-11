Єгипет прийняв перший прямий рейс з Британії після тривалої заборони

Міжнародний аеропорт Шарм-ель-Шейха прийняв в суботу перший рейс з британської столиці, Лондона, після того, як Великобританія в кінці вересня виключила Єгипет з “Червоного списку” країн, які становлять небезпеку зараження коронавірусом.

Набіль Аль-Маллен, директор аеропорту Шарм-ель-Шейха, і Іслам Набіль, директор Єгипетського ради з розвитку туризму (ETPB), зустрыли британських гостей в аеропорту.

Команда ETPB зустріла пасажирів з квітами і полегшила процедуру в’їзду, дотримуючись усіх запобіжних заходів і профілактики. Команда також розповсюдила рекламні матеріали і путівники по туристичним напрямками Єгипту, а також інструкції по застосуванню запобіжних заходів в єгипетських готелях.

Халед Ель-Анані, міністр туризму і старожитностей, зустрівся з послом Великобританії в Каїрі два тижні тому, після виключення Єгипту з Червоного списку, щоб обговорити можливості розширення співпраці між двома країнами в галузі туризму і старожитностей.

Новий туристичний аташе єгипетського туристичного офісу в Лондоні приступив до своїх обов’язків в цьому місяці відповідно до рішення міністра туризму і старожитностей, прийнятим в червні минулого року.