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Египет принял первый прямой рейс из Британии после длительного запрета

Евгений Подольский

Международный аэропорт Шарм-эль-Шейха принял в субботу первый рейс из британской столицы, Лондона, после того, как Великобритания в конце сентября исключила Египет из «Красного списка» стран, представляющих опасность заражения коронавирусом.

Набиль Аль-Маллах, директор аэропорта Шарм-эль-Шейха, и Ислам Набиль, директор Египетского совета по развитию туризма (ETPB), приняли британских гостей в аэропорту.

Команда ETPB встретила пассажиров с цветами и облегчила процедуру въезда, соблюдая все меры предосторожности и профилактики. Команда также распространила рекламные материалы и путеводители по туристическим направлениям Египта, а также инструкции по применению мер предосторожности в египетских отелях.

Халед Эль-Анани, министр туризма и древностей, встретился с послом Великобритании в Каире две недели назад, после исключения Египта из Красной книги, чтобы обсудить возможности расширения сотрудничества между двумя странами в области туризма и древностей.

Новый туристический атташе Египетского туристического офиса в Лондоне приступил к своим обязанностям в этом месяце в соответствии с решением министра туризма и древностей, принятым в июне прошлого года.

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