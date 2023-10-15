В Британії розгорівся скандал: туристку вигнали з рейсу тому що вона спітніла

Натренувавшись за пандемію «вираховувати» потенційно небезпечних туристів, які погано почуваються, бортперсонал не планує втрачати навички. Як пише британська Dailystar, так одна туристка залишилася без відпустки в Римі — її вигнали з рейсу через те, що вона спітніла. У результаті авіаперевізнику — а це був Jet2 — довелося розщедритися на компенсацію.

Як розповідає видання, туристка Хелен Тейлор, 56 років, із Дарема, збиралася летіти до Риму. Туристка також розповіла, що має діабет другого типу і менопаузу, через які вона періодично рясно потіє.

Вилітали вони з міжнародного аеропорту Ньюкасла разом із чоловіком туристки Девідом. «Мені відчайдушно хотілося в туалет, тому я запитала одну з бортпровідників, поки люди ще сідали на борт, чи можу я сходити до туалету. Вона відповіла: «Так, без проблем». Але коли я вийшла, я почала потіти і в мене трохи закрутилася голова. Стюардеса побачила і запитала: “З вами все гаразд?” і я сказала: «Зі мною все в порядку, я тільки що поїла після того, як не їла весь день, і я маю діабет 2 типу, так що це просто рівень цукру в крові. Все, що мені потрібно, це сісти та випити води, і все буде гаразд», – розповіла туристка. За її словами, через пару хвилин вона і справді прийшла до тями. Але тут повернулася стюардеса та повідомила, що туристці потрібно пройти медичне обстеження.

«Вона запитала моє ім’я та мій стан. Я відповіла: “У мене діабет другого типу, і я приймаю ліки від нього”. Також вона запитала мого чоловіка, чи часто це відбувається, і він відповів: «Інколи, коли вона не їсть кожні кілька годин. Це абсолютно нормально», – розповіла туристка. Але після «обстеження» стюардеса повернулася знову і приголомшила туристку: «Ми вирішили, що вам доведеться залишити літак, ми думаємо, що політ буде для вас небезпечний». «Що – за діабет? Невже я зараз погано виглядаю?» – перепитала туристка. Однак ні переговори з капітаном літака, ні інші заходи не допомогли – від неї вимагали покинути борт.

«Нас провели аеропортом, причому нам довелося повернути свої покупки в магазинах безмитної торгівлі, і нас допитали співробітники прикордонного контролю. Замість насолоджуватися відпусткою нам довелося забрати свій багаж і викликати таксі додому», – поскаржилася туристка. Також їм довелося зв’язуватися з готелем та трансфером, щоб попередити про незаїзд.

«Я не можу повірити, як із нами обійшлися. Це було абсолютно божевілля. Вони не можуть чинити так з людьми», – заявила туристка і зчинила скандал. Вона заявляє, що бортпровідники «ухвалювали рішення на підставі непідтверджених доказів, тому що вони не були лікарями», при цьому жодних спроб надати жінці допомогу вони не робили — просто виставили її з рейсу, повідомивши, що вона непридатна для польотів. При цьому навіть перевізник із першого разу не повернув їм гроші за відпустку у розмірі 1800 фунтів стерлінгів.

«Ми часто літаємо з Jet2 у короткі поїздки, і у них заброньовано три рейси наступного року. У нас ніколи не було цієї проблеми. Я хочу розповісти про це, тому, сподіваюся, Jet2 подумає двічі, перш ніж чинити так із кимось ще», – обурювалася туристка.

У результаті перевізник заявив, що вибачився перед потерпілою та підтвердив, що відшкодує їй вартість відпустки. «Після взаємодії з незалежними фахівцями медичної авіації наш екіпаж ухвалив це рішення, оскільки здоров’я, благополуччя та безпека наших клієнтів завжди є нашим головним пріоритетом. Однак після подальшого розслідування як абсолютно пріоритетне питання ми зв’язалися з пані Тейлор, щоб вибачитися і повернути їй гроші за відпустку як жест доброї волі», – заявив представник авіакомпанії.