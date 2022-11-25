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Велика БританіяТуризм

В аеропортах починають знімати заборону на провезення рідин об’ємом понад 100 мл: 16 років мук добігають кінця

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В аеропортах починають знімати заборону на провезення рідин об'ємом понад 100 мл: 16 років мук добігають кінця

Туристам незабаром не доведеться спішно викидати недопиту воду перед оглядом в аеропортах і розлучатися із забутими в ручній поклажі ємностями з рідинами понад 100 мл. Про можливе скасування цього правила зайшлося вперше за 16 років, причому «перезавантаження» правил обіцяють уже 2024 року.

Поки щоправда про це заговорили лише у Великій Британії. Завдяки новим спеціальним комп’ютерним 3D-сканерам пасажири зможуть провозити в ручній поклажі напої, косметику та рідини будь-якого об’єму. Також їм не доведеться діставати з ручної поклажі ноутбуки та інші речі. Багаж проходитиме через спеціальні комп’ютерні томографи, які дозволять службам безпеки аеропорту перевіряти сумки за допомогою 3D-зображень.

На даний момент випробування нової технології вже відбуваються у великому лондонському аеропорту Хітроу. Очікується, що до середини 2024 року система почне працювати у всіх аеропортах Великобританії — принаймні середину 2024 року назвав як найімовірніший термін Джон Холланд-Кей, начальник аеропорту Хітроу.

Швидше за все, це стане загальносвітовим трендом. І щойно 3D-сканери поширяться по всьому світу — заборона на рідині, що стомила туристів, зникне.

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