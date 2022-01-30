У Великій Британії виявили підвид омікрону – BA.2

У Великій Британії виявили підвид омікрон-штаму коронавірусу – BA.2. Він поширюється швидше, ніж попередня мутація, повідомляється на сайті агенції з безпеки охорони здоров’я королівства.

«BA.2 має підвищений темпи зростання порівняно з BA.1 у всіх регіонах Англії, де є достатньо випадків для його оцінки», – випливає зі звіту відомства.

Зазначається, що станом на 24 січня в Англії виявили 1072 геномно підтверджені випадки зараження підвидом омікрону. Зокрема, було досліджено дані про госпіталізація у відділення інтенсивної терапії та про нещодавні спалахи COVID-19 у будинках для людей похилого віку.

Вчені також вивчили контакти британців у період з 27 грудня по 11 січня та з’ясували, що люди з мутацією BA.2 заражали членів сім’ї у 13,4% випадків, що на 3,1% більше, ніж за основного варіанта омікрону.

Цей підвид із більшою ймовірністю може повторно заразити людину, зазначила головний медрадник агентства Сьюзан Хопкінс. У той же час поки що немає відомостей про тяжкість перебігу захворювання при BA.2.

Нову мутацію виявили також у Данії, Норвегії та Індії.