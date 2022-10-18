У Таїланді б’ють на сполох: виявлено 4 нові підвиди коронавірусу, які домінуватимуть у світі до Нового року

Чергові «ультрарезистентні» штами коронавірусу виявили дослідники в межах Таїланду, які вже б’ють на сполох. Йдеться про підваріантів BF.7, BN.1 та BA.2.75.2 були виявлені в ході геномного спостереження в дослідженнях, проведених Центром медичної геноміки лікарні Раматібоді, а також підваріанти BQ.1.1, BA.2.3.30 та XBB. Все це «варіації на тему» ​​омікрону — проте експерти підкреслюють їхнє виживання та стійкість до вакцин — і прогнозують, що вже до Нового року ці штами займуть «домінуючі позиції» по всьому світу.

Всі ці штами поки що виявлені у громадян Таїланду, проте очевидно, що вони вже поширюються — принаймні штам XBB був виявлений у трьох пасажирів із Таїланду вже в Гонконгу. Всі ці штами походять із групи варіанта Омікрон, який раніше легко поширився світом. Ці штами також показують високу розповсюджуваність — так, а сьогодні в Гонконгу було виявлено 29 випадків штамів XBB, 24 з яких було виявлено під час в’їзду до міжнародного аеропорту. Більшість інфікованих були із Сінгапуру, де кількість випадків зараження Covid збільшилася майже в чотири рази за останній тиждень і, за прогнозами, подвоїться чи потроїться найближчим часом.

“Міжнародні аеропорти посилюють загальний контроль”, – додають тайські ЗМІ. Експерти побоюються, що незабаром ці подваріанти перевершать подваріант BA.5 як домінуючий штам. Також експерти заявляють, що найбільшу тривогу викликають штами BA.5.2.1.7 і BF.7, які вже поширюються в Азії, Європі та Північній Америці. Справа в тому, що на них, ймовірно, не діють антитіла ні вакцин, ні попередніх «варіацій» ковіда.