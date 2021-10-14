У Туреччині в готелі сталася масова бійка між російськими та британськими туристами (Відео)

Територія 5-зіркового готелю в Анталії у понеділок перетворилася на поле битви, де зав’язалася масова бійка між російськими та британськими туристами. Причиною конфлікту стала дівчина, якій нібито надав знаки уваги відпочиваючий, але це помітив її ревнивий супутник. Про це повідомило місцеве видання En Son Haber.

Інцидент стався в районі Кемер. На кадрах видно, як сидячи в пріотельном зоні відпочинку, російські та британські туристи почали кричати один на одного. Незабаром крик перейшов в з’ясування відносин один на один, а потім і в масову бійку з кулаками. Бійка тривала кілька хвилин, поки не прибігли дівчата, які почали рознімати буйних відпочиваючих. Співробітники і постояльці готелю не стали втручатися в «розбірки» – ймовірно, допомога вийшла б їм «боком». Додамо, що зазвичай такі з’ясування стосунків відбуваються на «п’яну голову», а як британські так і россійські туристи, відрізняються особливо великими дозами випивки і найбільш неадекватною після цього поведінкою.

Відзначається, що в ході конфлікту туристи поламали столи і крісла. Тепер їм належить відшкодувати збиток готелі. Крім того, у російського туриста зламаний ніс, а у британського – рука. Прибула в готель медична бригада надала першу допомогу «бійцям».