У Венеції туристи та офіціанти влаштували масову бійку у кафе

У Венеції на площі Сан-Марко історичне кафе перетворилося на поле бою: офіціанти та туристи влаштували там бійку. Побоїще сталося на вуличній веранді після заклику персоналу дотримуватись правил відвідування туалету, повідомило видання Italy24. Інцидент трапився ще минулого тижня, проте скандал став публічним останніми днями після розміщення у соцмережах відеоролика.

Зазвичай у Gran Caffè Chioggia все пристойно: у залі з видом на Палаццо Дукале для публіки грає невеликий оркестр. Того дня до кафе прийшли четверо туристів та зайняли столик. А далі очевидці розповіли, що кілька офіціантів, зазвичай статечні та задумливі, почали їх проганяти.

Як з’ясувалося, причина конфлікту була в тому, що туристи надто наполегливо висловлювали бажання сходити до туалету. Офіціантам не сподобалося, що відвідувачі при цьому навіть не зробили замовлення. Слово за слово, і в справу пішли не лише кулаки, а й стільці. Частина персоналу намагалася охолодити запал протиборчих сторін, але це не допомогло зупинити бійку.

Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri non si sa se è per uno scontrino alto o una mancia scarsa pic.twitter.com/HJQcQhfkhM

