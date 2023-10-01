Всі розділи
ГоловнаІталіяУ Венеції туристи та офіціанти влаштували масову бійку у кафе
ІталіяТуризм

У Венеції туристи та офіціанти влаштували масову бійку у кафе

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Венеції туристи та офіціанти влаштували бійку у кафе

У Венеції на площі Сан-Марко історичне кафе перетворилося на поле бою: офіціанти та туристи влаштували там бійку. Побоїще сталося на вуличній веранді після заклику персоналу дотримуватись правил відвідування туалету, повідомило видання Italy24. Інцидент трапився ще минулого тижня, проте скандал став публічним останніми днями після розміщення у соцмережах відеоролика.

Зазвичай у Gran Caffè Chioggia все пристойно: у залі з видом на Палаццо Дукале для публіки грає невеликий оркестр. Того дня до кафе прийшли четверо туристів та зайняли столик. А далі очевидці розповіли, що кілька офіціантів, зазвичай статечні та задумливі, почали їх проганяти.

Як з’ясувалося, причина конфлікту була в тому, що туристи надто наполегливо висловлювали бажання сходити до туалету. Офіціантам не сподобалося, що відвідувачі при цьому навіть не зробили замовлення. Слово за слово, і в справу пішли не лише кулаки, а й стільці. Частина персоналу намагалася охолодити запал протиборчих сторін, але це не допомогло зупинити бійку.

В італійських ЗМІ зазначили, що з деяких пір Венеція побачила всяке через масовий туризм. За оцінками місцевих жителів, іноді поведінка гостей виходить за межі пристойності, але подібної грубої сцени ще не було в такому престижному місці.

«Все просто: офіціантам довелося втрутитися і спробувати відновити спокій, доки не прийшла поліція», – зауважив Ернесто Панчин, який очолює Асоціацію власників державного бізнесу. За його словами, туалет у приміщенні призначений для клієнтів, але треба бути чемним і тоді ніхто не отримає відмови у його відвідуванні.

Щоб уникнути таких конфліктів у майбутньому, він запропонував зробити вхід платним. І встановити ціну, як і у міських громадських туалетах, – 1,5 євро. Свого роду «квиток на сечу» для барів та ресторанів.

Нещодавно у Венеції вже вирішили для обмеження потоку туристів запровадити плату за відвідування міста – 5 євро, а сам візит забронювати заздалегідь.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Іраку на весіллі через недбалість молодих загинуло 120 людей

Ірак
На весіллі в Іраку від вогню постраждали півтисячі гостей. Трагедією...

Нью-Йорк залило: люди діляться страшними кадрами із затоплених вулиць міста та аеропорту

США
Нью-Йорк затопило внаслідок злив. Вода дісталася аеропорту LaGuardia в...

Вандалізм? Знамените 300-річне “дерево Робіна Гуда” зрубали в Англії

Велика Британія
На півночі Англії зрубали знаменитий 300-річний клен, який відомий...

У Малайзії туристи знайшли приховану камеру у номері готелю під час весільної подорожі

Готелі
Туристи з Китаю вирушили у весільну подорож і випадково...

У Таїланді туриста з Росії віднесло в море: рятувальники не встигли йому допомогти

Росія
У Таїланді на курортному острові Пхукет знову сталося НП:...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму