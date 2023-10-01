У Венеції туристи та офіціанти влаштували масову бійку у кафе

У Венеції на площі Сан-Марко історичне кафе перетворилося на поле бою: офіціанти та туристи влаштували там бійку. Побоїще сталося на вуличній веранді після заклику персоналу дотримуватись правил відвідування туалету, повідомило видання Italy24. Інцидент трапився ще минулого тижня, проте скандал став публічним останніми днями після розміщення у соцмережах відеоролика.

Зазвичай у Gran Caffè Chioggia все пристойно: у залі з видом на Палаццо Дукале для публіки грає невеликий оркестр. Того дня до кафе прийшли четверо туристів та зайняли столик. А далі очевидці розповіли, що кілька офіціантів, зазвичай статечні та задумливі, почали їх проганяти.

Як з’ясувалося, причина конфлікту була в тому, що туристи надто наполегливо висловлювали бажання сходити до туалету. Офіціантам не сподобалося, що відвідувачі при цьому навіть не зробили замовлення. Слово за слово, і в справу пішли не лише кулаки, а й стільці. Частина персоналу намагалася охолодити запал протиборчих сторін, але це не допомогло зупинити бійку.

Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri non si sa se è per uno scontrino alto o una mancia scarsa pic.twitter.com/HJQcQhfkhM — BOBOROCK (@boborock55) September 25, 2023

В італійських ЗМІ зазначили, що з деяких пір Венеція побачила всяке через масовий туризм. За оцінками місцевих жителів, іноді поведінка гостей виходить за межі пристойності, але подібної грубої сцени ще не було в такому престижному місці.

«Все просто: офіціантам довелося втрутитися і спробувати відновити спокій, доки не прийшла поліція», – зауважив Ернесто Панчин, який очолює Асоціацію власників державного бізнесу. За його словами, туалет у приміщенні призначений для клієнтів, але треба бути чемним і тоді ніхто не отримає відмови у його відвідуванні.

Щоб уникнути таких конфліктів у майбутньому, він запропонував зробити вхід платним. І встановити ціну, як і у міських громадських туалетах, – 1,5 євро. Свого роду «квиток на сечу» для барів та ресторанів.

Нещодавно у Венеції вже вирішили для обмеження потоку туристів запровадити плату за відвідування міста – 5 євро, а сам візит забронювати заздалегідь.