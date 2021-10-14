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В Турции в отеле произошла массовая драка между русскими и британскими туристами (видео)

Глеб Парфененко
В Турции в лобби отеля произошла массовая драка между русскими и британскими туристами (видео)

Территория 5-звездочного отеля в Анталии в понедельник превратилась в поле битвы, где завязалась массовая драка между русскими и британскими туристами. Причиной конфликта стала девушка, которой якобы предоставил знаки внимания отдыхающий, но это заметил ее ревнивый спутник. Об этом сообщило местное издание En Son Haber.

Инцидент произошел в районе Кемер. На кадрах видно, как сидя в приотельной зоне отдыха, российские и британские туристы начали кричать друг на друга. Вскоре крик перешел в выяснение отношений один на один, а затем и в массовую драку с кулаками. Драка продолжалась несколько минут, пока не прибежали девушки, которые начали разнимать буйных отдыхающих. Сотрудники и постояльцы отеля не стали вмешиваться в «разборки» — вероятно, помощь вышла бы им «боком». Добавим, что обычно такие выяснения отношений происходят на «пьяную голову», а как британские так и Российского туристы, отличаются особенно большими дозами выпивки и наиболее неадекватным после этого поведением.

Отмечается, что в ходе конфликта туристы поломали столы и кресла. Теперь им предстоит возместить ущерб гостинице. Кроме того, у российского туриста сломан нос, а у британского — рука. Прибыла в отель медицинская бригада оказала первую помощь «бойцам».

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