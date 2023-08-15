Туристці довелося купити всі пакетики горіхів у літаку, щоб уберегтися від нападу алергії

Під час перельоту бюджетною авіакомпанією Eurowings з Дюсельдорфа до Лондона туристці довелося купити всі наявні в літаку 48 пакетиків горіхів, щоб уберегтися від нападу сильної алергії. Стюардеси відмовилися заборонити пасажирам на борту купівлю та поїдання горіхів, і дівчина не мала іншого вибору, пише видання Daily Star.

Лія Вільямс з Хемпшира страждає від сильної алергії на горіхи, що не дозволяє їй навіть перебувати поруч із продуктом у відкритій упаковці. У літаку вона попросила екіпаж не продавати людям закуску, а після відмови була змушена сама викупити всі 48 пакетів за 144 фунти стерлінгів (приблизно 7300 грн.), що в 3 рази дорожче за вартість квитка на рейс.

«Коли я попросила продати мені всі горіхи, стюардеси подивилися на мене так, ніби я збожеволіла, і сказали: «Але їх багато, нам доведеться їх усіх перерахувати». Я сказала: Будь ласка, порахуйте їх, і я заплачу за них усіх. Мені не залишили вибору», – розповіла Лія.

Туристка витратила на небезпечний для себе продукт великі гроші й тепер хоче, щоб їй іх повернули. Вона заявила: «Eurowings має бути соромно за те, як вони повелися в цій ситуації, і за те, як вони змусили мене почуватися».

На веб-сайті авіакомпанії йдеться: «Ми не можемо гарантувати, що наші страви не містять горіхів. Ми подаємо горіхи на всіх наших рейсах або як інгредієнт для їжі, або як закуски до напоїв. Інші пасажири можуть проносити на борт продукти, що містять горіхи, і сліди залишків горіхів можуть потрапити на інші поверхні літака, а також через систему кондиціювання повітря. Якщо у вас є алергія на горіхи, ми рекомендуємо перед польотом обговорити плани ваших поїздок з лікарем».

Проте авіакомпанія вибачилася за ситуацію з Лією: «Нам дуже шкода, що політ з нами пройшов не так гладко, як планувалося, і ми шкодуємо про будь-які незручності, які це викликало у Лії Вільямс. Варто зауважити: Лію Вільямс не змушували купувати всі упаковки арахісу на борту – навпаки, наш співробітник намагався запропонувати їй альтернативне рішення, інформуючи всіх пасажирів, що сидять навколо неї, про алергію Лії. Вона спочатку погодилася, але потім вирішила все-таки купити всі пакети».

Представник авіакомпанії стверджує, що вони не можуть видалити всі потенційні алергени зі своїх літаків: «Eurowings виконує понад 600 рейсів на день, перевозячи понад 80 000 пасажирів на день. Оскільки існує безліч причин алергії та непереносимості, неможливо виключити ймовірність їхньої присутності на борту літака. Крім того, через його конструкцію (форма, система кондиціювання повітря, вентиляція тощо) неможливо запобігти накопиченню слідів арахісу/горіхів (наприклад, залишків попереднього польоту), незважаючи на регулярне та ретельне чищення літака».

Інші авіакомпанії, такі як British Airlines, EasyJet і Ryanair, заявляють, що припиняють продаж горіхів і просять пасажирів не їсти їх, якщо на борту знаходиться алергік. Перед бронюванням завжди важливо проконсультуватися з авіакомпанією, оскільки деякі не можуть гарантувати харчування без горіхів.