Турист залишився шокований, коли зрозумів, що його житло, це просто ванна кімната з ліжком

Іноземний турист забронював житло без відгуків, а коли прибув на місце, шокувався – його номер виявився звичайним поєднаним санвузлом, але з ліжком. Інцидент стався у Лондоні. На цей випадок звернула увагу британська газета Daily Mail.

За інформацією видання, доцент із Каліфорнійського університету в США зробив броню через сервіс Airbnb. На момент вибору номера відгуків про нього не було. Однак після прибуття за вказаною адресою він виявив, що його номер є ванною кімнатою, де крім ліжка знаходяться туалет, раковина та душова кабіна. При цьому передбачливі орендодавці встановили скляну перегородку між ліжком та туалетом, щоб запобігти попаданню сечі на постільну білизну. Також на ліжку були акуратно розкладені рушники.

У повідомленні в соціальній мережі турист описав своє розчарування так: «Уявіть собі, ви приїжджаєте в номер, заброньований через Airbnb, і розумієте, що весь номер, по суті, є звичайною ванною кімнатою зі встановленим у ній ліжком». Він також опублікував фотографії, щоб підтвердити свої слова.

Обурений мандрівник звернувся до служби підтримки Airbnb, щоб поскаржитися на умови проживання. Представники сервісу обіцяли «уважно вивчити» цю проблему, проте конкретного рішення не було. «Я вже кілька разів звертався до служби підтримки клієнтів, і кожен адвокат служби підтримки клієнтів, з яким я спілкувався, не був зацікавлений у тому, щоб допомогти вирішити проблему. Чи можу я очікувати іншого результату цього разу? – Вибухнув наступним гнівним постом турист.

Користувачі у соціальних мережах активно обговорювали цю кумедну ситуацію. Вони висловлювали свої думки і жартували над подією. Один із коментаторів пожартував, що у номері є все необхідне «на відстані витягнутої руки». Інший написав жартівливий коментар про необхідність підняти сидіння унітазу, щоб використовувати його як столик для ліжка. Третій коментатор заявив, що по суті ця кімната «схожа на його лондонську квартиру».

Згодом представник Airbnb прокоментував те, що сталося в інтерв’ю пресі: «Наша служба підтримки клієнтів зв’язалася з цим гостем, щоб надати підтримку. Ми рекомендуємо відвідувачам переглядати всі фотографії, а також опис та відгуки, перш ніж бронювати проживання».

Зазначимо, що сам американський турист стверджував, що на момент бронювання відгуків про номер не було, при цьому без відповіді залишилося питання про те, переглядав він фотографії цього специфічного розміщення в момент бронювання або керувався лише місцезнаходженням і ціною.