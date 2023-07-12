Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТурист залишився шокований, коли зрозумів, що його житло, це просто ванна кімната...
LifeStyleВелика БританіяТуризм

Турист залишився шокований, коли зрозумів, що його житло, це просто ванна кімната з ліжком

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист залишився шокований, коли зрозумів, що його житло, це просто ванна кімната з ліжком

Іноземний турист забронював житло без відгуків, а коли прибув на місце, шокувався – його номер виявився звичайним поєднаним санвузлом, але з ліжком. Інцидент стався у Лондоні. На цей випадок звернула увагу британська газета Daily Mail.

За інформацією видання, доцент із Каліфорнійського університету в США зробив броню через сервіс Airbnb. На момент вибору номера відгуків про нього не було. Однак після прибуття за вказаною адресою він виявив, що його номер є ванною кімнатою, де крім ліжка знаходяться туалет, раковина та душова кабіна. При цьому передбачливі орендодавці встановили скляну перегородку між ліжком та туалетом, щоб запобігти попаданню сечі на постільну білизну. Також на ліжку були акуратно розкладені рушники.

У повідомленні в соціальній мережі турист описав своє розчарування так: «Уявіть собі, ви приїжджаєте в номер, заброньований через Airbnb, і розумієте, що весь номер, по суті, є звичайною ванною кімнатою зі встановленим у ній ліжком». Він також опублікував фотографії, щоб підтвердити свої слова.

Обурений мандрівник звернувся до служби підтримки Airbnb, щоб поскаржитися на умови проживання. Представники сервісу обіцяли «уважно вивчити» цю проблему, проте конкретного рішення не було. «Я вже кілька разів звертався до служби підтримки клієнтів, і кожен адвокат служби підтримки клієнтів, з яким я спілкувався, не був зацікавлений у тому, щоб допомогти вирішити проблему. Чи можу я очікувати іншого результату цього разу? – Вибухнув наступним гнівним постом турист.

Користувачі у соціальних мережах активно обговорювали цю кумедну ситуацію. Вони висловлювали свої думки і жартували над подією. Один із коментаторів пожартував, що у номері є все необхідне «на відстані витягнутої руки». Інший написав жартівливий коментар про необхідність підняти сидіння унітазу, щоб використовувати його як столик для ліжка. Третій коментатор заявив, що по суті ця кімната «схожа на його лондонську квартиру».

Згодом представник Airbnb прокоментував те, що сталося в інтерв’ю пресі: «Наша служба підтримки клієнтів зв’язалася з цим гостем, щоб надати підтримку. Ми рекомендуємо відвідувачам переглядати всі фотографії, а також опис та відгуки, перш ніж бронювати проживання».

Зазначимо, що сам американський турист стверджував, що на момент бронювання відгуків про номер не було, при цьому без відповіді залишилося питання про те, переглядав він фотографії цього специфічного розміщення в момент бронювання або керувався лише місцезнаходженням і ціною.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Китаї пасажири та бортпровідники постраждали під час сильної турбулентності

Китай
Про інцидент повідомило видання Global Times, опублікувавши відео, зняте...

У Ізраїлі заарештували трьох туристів за зйомку стюардеси під час демонстрації правил безпеки

Ізраїль
Трьох туристів з Ізраїлю заарештували за зйомку стюардеси під...

У Таїланді турист подав до суду на масажний салон за розбещення та отримав зустрічний позов

Таїланд
Скандал зі звинуваченнями у розбещенні у Чіангмаї транслює місцева...

“Я думав, що бачив все”: пасажир провів тривалий переліт, очищаючи речі від чужої крові

Туризм
Пасажиру авіакомпанії Air France довелося провести весь політ у...

Літак EasyJet із туристами не зміг злетіти через зайву вагу: 19 пасажирів зняли з рейсу

Велика Британія
Авіакомпанія EasyJet, що базується у Великій Британії, вилучила 19...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму