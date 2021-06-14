Три теми “Великої сімки”, які варто запам’ятати

Учора завершився 47-й саміт G7, який проходив під головуванням Великобританії.

Що варто запамятати з цих трьох днів: ⁣

⁣Covid19: ⁣”G7 зобов’язується розподілити мільярд доз вакцин до кінця року. Франція подвоює свої зобов’язання, що становить 60 мільйонів доз. Сспільна солідарність”.

Вуглецевий нейтралітет: ⁣”Зараз усі країни G7 визнають, що вугілля є енергією минулого. І що відмова від нього є обов’язковою для всіх”.⁣

Освіта для дівчат: ⁣”G7 прагне підтримувати освіту дівчат у всьому світі. Це одна з битв, яку веде Франція. Ми присвятимо цьому половину нашого фінансування Глобального партнерства з питань освіти. До зустрічі наприкінці червня в Парижі на Форумі поколінння рівності”.