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Три теми “Великої сімки”, які варто запам’ятати

Учора завершився 47-й саміт G7, який проходив під головуванням Великобританії.

Що варто запамятати з цих трьох днів: ⁣

Covid19: ⁣”G7 зобов’язується розподілити мільярд доз вакцин до кінця року. Франція подвоює свої зобов’язання, що становить 60 мільйонів доз. Сспільна солідарність”.

Вуглецевий нейтралітет: ⁣”Зараз усі країни G7 визнають, що вугілля є енергією минулого. І що відмова від нього є обов’язковою для всіх”.⁣

Освіта для дівчат: ⁣”G7 прагне підтримувати освіту дівчат у всьому світі. Це одна з битв, яку веде Франція. Ми присвятимо цьому половину нашого фінансування Глобального партнерства з питань освіти. До зустрічі наприкінці червня в Парижі на Форумі поколінння рівності”.

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