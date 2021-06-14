Три темы «Большой семерки», которые стоит запомнить

Вчера завершился 47-й саммит G7, который проходил под председательством Великобритании.

Что стоит запомнить из этих трех дней:

⁣Covid19: ⁣ «G7 обязуется распределить миллиард доз вакцин до конца года. Франция удваивает свои обязательства, составляет 60000000 доз. Сспильна солидарность».⁣

Углеродный нейтралитет: ⁣ «Сейчас все страны G7 признают, что уголь является энергией прошлого. И что отказ от него является обязательным для всех».⁣

Образование для девушек: ⁣ «G7 стремится поддерживать образование девушек во всем мире. Это одна из битв, которую ведет Франция. Мы посвятим этому половину нашего финансирования Глобального партнерства по вопросам образования. До встречи в конце июня в Париже на Форуме поколинння равенства».