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Велика БританіяТуризм

Тисячі бджіл оселилися в літаках і спричинили масове скасування рейсів

Гліб Парфененко
Тисячі бжіл оселилися в літаках і зірвали рейси

Тисячі ос та бджіл оселилися в датчиках тиску в британських літаках і спровокували масове скасування рейсів. Про це повідомляє Daily Mail.

Декілька рейсів британських авіакомпаній було зірвано влітку 2021 року.

Розслідування відділу авіаційних подій знайшло причину події. Виявилося, що бджолині та осині гнізда заблокували датчики відбору сигналів атмосферного тиску. Це вплинуло на неправильне відображення швидкості лайнера.

Екіпажі двох літаків British Airways були змушені перервати зліт, оскільки на дисплеї панелі приладів сильно завищувалася швидкість руху повітряного судна по злітно-посадковій смузі. Також ос та бджіл знайшли всередині зонда ще п’ятьох літаків цієї авіакомпанії та ще одного Virgin Atlantic.

За словами експертів, навала бджіл у літаках пов’язана зі скороченням рейсів через пандемію коронавірусу. Літаки, що довго стоять на землі, стали «ідеальним будівельним майданчиком для гнізд».

Раніше було названо найкраще місце у літаку для тривалих перельотів.

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