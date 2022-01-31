Названо найкраще місце у літаку для тривалих перельотів

Глава турфірми Women’s Travel Group Філліс Столлер (Phyllis Stoller) розповіла, де найкомфортніше сидіти в літаку під час тривалих перельотів. Про це повідомляє USA Today.

За словами експерта, вона завжди намагається бронювати місця біля проходу приблизно за п’ять рядів від туалетних кімнат. Сидячі там пасажири можуть користуватися туалетами тоді, коли вони порожні, і уникати черг.

«Ви можете стежити за чергою, сидячи у своєму кріслі, але коли черга зникне, ви можете схопитися першим, і оскільки ви сидите близько до туалету, малоймовірно, що хтось інший встане перед вами. Крім того, ви сидите досить далеко від туалетних кімнат, і інші пасажири, які перебувають у черзі, не стоятимуть поруч із вами», – пояснила Філліс Столлер.

Також читайте: Справжня їжа економкласу: відео крихітного перекусу в літаку розірвало мережу