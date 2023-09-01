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Стюардеса назвала напій, який ніколи не можна пити у літаку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стюардеса назвала напій, який ніколи не можна пити у літаку

Стюардеса великої британської авіакомпанії назвала напій, який ніколи не можна пити у літаку, а також порадила не замовляти їжу на борту. Причини вона пояснила в інтерв’ю газеті Mirror.

Селіна Беддінг – досвідчена стюардеса, яка погодилася надати рекомендації туристам, які планують перельоти. Порада дівчини – ніколи не замовляти їжу та напої під час польоту на висоті 9 000 метрів, а головне – ні в якому разі не пити воду з-під крана.

«Ніколи не пийте водопровідну воду у туалеті літака. Багато досліджень довели, що це негігієнічно. Можливо, ви вже бачили знак, що це забороняє, оскільки в більшості літаків він є біля крана. Якщо ви думали, що це просто спосіб змусити вас купити воду це не так. Насправді це заради вашого власного здоров’я», – пояснила Селіна.

Ще один цікавий факт, пов’язаний із напоями в літаку, з’ясували під час досліджень фахівці авіакомпанії Lufthansa. Виявляється, улюблений напій більшості бортпровідників та багатьох пасажирів – томатний сік. І тому є наукова причина.

Під час польоту низький тиск та сухість призводять до зміни смакових рецепторів, внаслідок чого відчуття від їжі тьмяніють. Томатний сік містить умами – інгредієнт, на який не впливає політ, тому смак напою в повітрі набагато кращий, ніж в інших, більш солодких альтернатив.

Селіна також закликала пасажирів по можливості уникати їжі в літаку, оскільки вона часто містить велику кількість солі та цукру, щоб нейтралізувати ефект притуплення смакових рецепторів. Це також робить її дуже шкідливою для здоров’я.

«Через тиск у салоні ми втрачаємо близько 30% наших смакових рецепторів. Тому компанії, які готують їжу для авіакомпаній, додають до неї набагато більше солі, щоб вона була смачною навіть на висоті 9’000 метрів», – розповіла стюардеса.

Незважаючи на те, що тости та сендвічі з шинкою та сиром користуються великою популярністю в літаках, Селіна порекомендувала відмовитися від них на користь салату. «Вам краще вибрати, наприклад, овочевий чи фруктовий салат. Обов’язково пийте багато чистої води до, під час та після польоту, щоб підтримувати водний баланс», – порадила вона.

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