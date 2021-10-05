Справжня катастрофа у Великій Британії – у людей немає бензину, щоб доїхати до роботи

Чому в Великобританії виникла нестача водіїв і дефіцит бензину? Британський уряд зазвичай відповідає на це питання, стверджуючи, що не тільки на острові не вистачає 100 000 водіїв вантажівок. Те ж саме було і в інших європейських країнах.

Але це просто не відповідає істині, наполягав провідний BBC Ендрю Марр в бесіді з Борисом Джонсоном. Марр пояснив прем’єр-міністру, що журналісти ВВС поспілкувалися з представниками організацій індустрії автозаправних станцій у Франції, Польщі, Німеччини, Італії, Нідерландах та Іспанії, повідомляє DW.

“Таких проблем, як у нас, немає ніде. Навіть Північна Ірландія краще. Як ми це пояснимо?” – запитав ведучий в своїй програмі.

У відповідь Джонсон спробував викрутитися, пояснивши, що у Великій Британії попит має свої особливості. Цим ухильним поясненням прем’єр-міністр, по суті, знову послався на те, що уряд постійно дорікає ЗМІ в тому, що вони сіють паніку і підштовхують людей до надмірних запасах.

Девід Чарман, власник автозаправної станції в Кенті, розгніваний від таких аргументів. Він каже, що на минулому тижні він отримав тільки половину звичайного запасу палива. Армія почала доставляти паливо до його насосів, проте в даний момент баки знову були порожні.

“Це не поповнення запасів. Люди чекали досить довго, і у них просто більше немає бензину, щоб завести машину і поїхати на роботу”, – сказав Чармон.

М’ясна промисловість попередила, що в найближчі тижні десятки тисяч свиней доведеться забити і кремувати, просто тому що їх неможливо доставити на бойні, де до того ж відчувається гостра нестача робочої сили.

«Ніколи раніше нас не змушували забивати так багато тварин. Це справжня катастрофа. Фермери хочуть забезпечувати людей продуктами харчування і суворо дотримуватися високих стандартів. Рішення повинно бути знайдене швидко», – сказала член профспілки Мінетті Баттерс.