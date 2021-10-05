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Настоящая катастрофа в Великобритании — у людей нет бензина, чтобы доехать до работы

Безпрецедентна криза в Британії - гостра нестача водіїв, бензину і продуктів. І прем'єр-міністр Джонсон продовжує стверджувати, що це мало місце в інших країнах Європи. "Але це не правда".

Глеб Парфененко
Настоящая катастрофа в Великобритании - у людей нет бензина, чтобы доехать до работы

Почему в Великобритании возникла нехватка водителей и дефицит бензина? Британское правительство обычно отвечает на этот вопрос, утверждая, что не только на острове не хватает 100 000 водителей грузовиков. То же самое было и в других европейских странах.

Но это просто не соответствует истине, настаивал ведущий BBC Эндрю Марр в беседе с Борисом Джонсоном. Марр пояснил премьер-министру, что журналисты ВВС пообщались с представителями организаций индустрии автозаправочных станций во Франции, Польше, Германии, Италии, Нидерландах и Испании, сообщает DW.

«Таких проблем, как у нас, нет нигде. Даже Северная Ирландия лучше. Как мы это объясним?» — спросил ведущий в своей программе.

В ответ Джонсон попытался выкрутиться, объяснив, что в Великобритании спрос имеет свои особенности. Этим уклончивым объяснением премьер-министр, по сути, снова сослался на то, что правительство постоянно упрекает СМИ в том, что они сеют панику и подталкивают людей к избыточных запасах.

Дэвид Чарман, владелец автозаправочной станции в Кенте, разгневанный от таких аргументов. Он говорит, что на прошлой неделе он получил только половину обычного запаса топлива. Армия начала доставлять топливо в его насосов, однако в данный момент баки снова были пусты.

«Это не пополнения запасов. Люди ждали достаточно долго, и у них просто нет бензина, чтобы завести машину и поехать на работу», — сказал Чармон.

Мясная промышленность предупредила, что в ближайшие недели десятки тысяч свиней придется забить и кремировать, просто потому что их невозможно доставить на бойне, где к тому же ощущается острая нехватка рабочей силы.

«Никогда раньше нас не заставляли забивать так много животных. Это настоящая катастрофа. Фермеры хотят обеспечивать людей продуктами питания и строго придерживаться высоких стандартов. Решение должно быть найдено быстро», — сказала член профсоюза Минетти Баттерс.

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