“Просто велика ванна кімната”. Туриста обурила орендована квартира з ліжком біля унітазу

Турист випадково зняв на сервісі короткострокової оренди Airbnb незвичайну квартиру, що є ванною кімнатою з ліжком, гнівний відгук у Twitter насмішив користувачів мережі, на що звернуло увагу видання Daily Mail.

Повідомляється, що доцент Університету Берклі в Каліфорнії Девід Хольц вибрав житло для поїздки до Лондона, який на момент бронювання не мав жодного відгуку. Після приїзду він опинився в крихітній квартирі, в якій ліжко стояло поряд з унітазом, навпроти якого розташувалася душова кабіна. Між ліжком та туалетом була лише прозора панель.

“Те почуття, коли ви приходите в квартиру і розумієте, що весь простір – це, по суті, просто велика ванна, в якій господар поставив ліжко”, – написав пост у Twitter шокований орендар.

Хольц зв’язався з Airbnb, де йому заявили, що збираються “уважніше вивчити” проблему.

Але розлючений Девід заявив у соцмережі, що поки що не отримав жодних відповідей:

“Я вже кілька разів розмовляв зі службою підтримки клієнтів, і кожен представник служби підтримки, з яким я спілкувався, не був зацікавлений у тому, щоб допомогти вирішити проблему. Чи можу я очікувати іншого результату цього разу?” – гнівно запитує розчарований гість.

Пост Девіда швидко став вірусним, набравши понад 11 мільйонів переглядів. Передплатники в коментарях не розділили гнів гостя і почали жартувати про ситуацію, що сталася з туристом:

“У вас є все, що вам потрібно, на відстані витягнутої руки”, – відреагував один із коментаторів.

“Не забудьте закрити сидіння унітазу для перетворення його на тумбочку”, – жартівливо додав другий.

“По суті так виглядає моя лондонська квартира”, – поділився ще один користувач.

Представник Airbnb повідомив виданню, що служба підтримки зв’язалася з цим гостем, щоб сприяти.

“Ми рекомендуємо гостям переглядати всі фотографії, а також опис та відгуки до бронювання проживання”, – порадили у компанії.