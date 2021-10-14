Ніяких новорічних феєрверків в Лондоні

Традиційні салюти на березі Темзи в новорічну ніч в Лондоні скасовані. Це другий рік поспіль через пандемію, повідомляє AFP.

«Через невизначеність, викликаної пандемією Covid-19, наше славне новорічне шоу не відбудеться на березі Темзи», – сказав представник мера Садика Хана.

Він додав, що обговорюється кілька «цікавих варіантів», щоб «Лондон зміг ефектно зустріти новий рік».

До пандемії феєрверки в Лондоні залучали безліч людей під «Лондонським оком» на південному березі Темзи. У минулому році на зміну їм прийшло світлове шоу.

Як повідомляє Sun, Лондон зустріне новий рік спектаклем з півночі до першої години ночі на Трафальгарській площі.