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Никаких новогодних фейерверков в Лондоне

Глеб Парфененко
Никаких новогодних фейерверков в Лондоне

Традиционные салюты на берегу Темзы в новогоднюю ночь в Лондоне отменены. Это второй год подряд из-за пандемии, сообщает AFP.

«Из-за неопределенности, вызванной пандемией Covid-19, наш славный новогоднее шоу не состоится на берегу Темзы», — сказал представитель мэра Садыка Хана.

Он добавил, что обсуждается несколько «интересных вариантов», чтобы «Лондон смог эффектно встретить новый год».

К пандемии фейерверки в Лондоне привлекали множество людей под «Лондонским глазом» на южном берегу Темзы. В прошлом году на смену им пришло световое шоу.

Как сообщает Sun, Лондон встретит новый год спектаклем с полуночи до часу ночи на Трафальгарской площади.

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