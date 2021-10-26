ГоловнаLifeStyleНезважаючи на заклик принца Вільяма, Netflix випустив інтерв'ю з Діаною
LifeStyleВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Незважаючи на заклик принца Вільяма, Netflix випустив інтерв’ю з Діаною

Євгеній Подольський

Платформа Netflix буде екранізувати знакове інтерв’ю принцеси Діани з журналістом Мартіном Баширом у 1995 році, хоча принц Вільям попросив його більше не транслюватися.

П’ятий сезон популярного серіалу для королівської родини «Корона» включатиме цілий випуск, присвячений скандальному інтерв’ю, в якому Діана заявила: «Нас було троє в цьому шлюбі», маючи на увазі Чарльза та Каміллу. Говорять, що Netflix витратив мільйони лише на цей епізод.

Незважаючи на заклик принца Вільяма, Netflix випустив інтерв'ю з Діаною

Однак рішення відтворити інтерв’ю ставить потокового гіганта у натягнуті стосунки з принцом Вільямом, який закликала ніколи більше не транслювати це інтерв’ю.

Проте джерела з платформи, яка підписала угоду на 112 мільйонів фунтів стерлінгів із принцом Гаррі та його дружиною Меган, після того, як вони залишили королівську родину, транслюватимуть епізод.

Джерела повідомляють: «Творці «Корони» вважають інтерв’ю ключовим моментом п’ятого сезону. Для сценаристів бурхливий шлюб принца Чарльза та леді Ді став причиною інтерв’ю, а наслідки її вирішення визначили останні місяці життя Діани.

Вони багато вклали у цю серію.

“Корона відтворює багато моментів в історії королівської сім’ї, які її члени не хотіли б показувати”.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International