Принц Гаррі втратить ще одну роль у королівській родині через те, що принцеса Беатріс прийде до влади

Принц Гаррі збирається втратити свою посаду державного радника після того, як піде з посади чинного королівського палацу, залишивши помічників палацу розглядати принцесу Беатріс як свою заміну.

Королівська сім’я в даний час стикається з «конституційним головним болем» через відсутність принца Гаррі як чинного члена королівської сім’ї, оскільки він більше не може виконувати свій обов’язок як державний радник. Згідно з чинною королівською конституцією, чотири члени сім’ї мають право бути «державними радниками», що означає, що вони можуть виконувати заручини від імені королеви, якщо вона нездорова. Оскільки він більше не живе у Великій Британії, ця посада може бути передана принцесі Беатріс, яка наступає в черзі на престол після свого батька, принца Ендрю.

Вернон Богданор, професор державного управління Королівського коледжу Лондона та автор книги «Монархія і конституція», сказав: “Радник, який не проживає у Великій Британії, не може діяти, так що це виключає Гаррі.

«Наступною в черзі, старшою за 21 рік, буде принцеса Беатріс.

«Однак більша частина функцій глави держави може бути передана.

«Наприклад, за конституцією не потрібно, щоб королева була присутня на державному відкритті парламенту».

Express.co.uk зв’язалися з Букінгемським палацом, але від коментарів відмовилися.

Нинішніми радниками є принц Чарльз, принц Вільям, принц Ендрю та принц Гаррі, обрані тому, що вони є чотирма наступними в черзі на престол і принаймні старше 18 років.

Як і принц Гаррі, позиція принца Ендрю під сумнівом після того, як у 2019 році він відійшов від державних обов’язків після того, як у США проти нього були висунуті звинувачення в сексуальному насильстві.

Згідно з MailOnline, палацові помічники також розглядають можливість включення Камілли, герцогині Корнуолської до групи елітних членів королівської родини.

В останні роки вона стала відігравати більш помітну роль у королівській родині і значно збільшила свою популярність серед британської публіки після того, як вийшла заміж за принца Чарльза у 2005 році.

Джерело, близьке до Палацу, сказало MailOnline: «Це конституційний головний біль. Зі старіючим монархом ведуться розмови про те, що станеться, якщо королева з якоїсь причини не зможе працювати.

“Ви не можете дозволити Ендрю і Гаррі зробити це, а Чарльз і Вільям дуже зайняті”.

Державні радники раніше грали вирішальну роль управлінні монархією. У 1974 році королева-мати і принцеса Маргарет схвалили розпуск уряду Теда Хіта, поки королева і принц Філіпп були в турне Новою Зеландією.

Принцеса Беатріс в даний час займає десяте місце в лінії спадкоємності, і хоча вона не класифікується як чинна королівська особа і не отримує допомоги з Суверенного гранту, вона, як і раніше, підтримує відносини з низкою благодійних організацій і супроводжувала королеву на офіційних заходах.

Вона є віце-президентом зі стратегічного партнерства в компанії-розробнику програмного забезпечення Afiniti і проживає в Сент-Джеймському палаці зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці та їхньою маленькою дочкою Сієнною Елізабет.