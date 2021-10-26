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Несмотря на призыв Уильяма, Netflix выпустил интервью с Дианой

Евгений Подольский

Платформа Netflix будет экранизирать знакового интервью принцессы Дианы с журналистом Мартином Баширом в 1995 году, хотя принц Уильям попросил его больше не транслироваться.

Пятый сезон популярного сериала для королевской семьи «Корона», будет включать целый выпуск, посвященный скандальному интервью, в котором Диана заявила: «Нас было трое в этом браке», имея в виду Чарльза и Камиллу. Говорят, что Netflix потратил миллионы только на этот эпизод.

Однако решение воссоздать интервью ставит потокового гиганта в натянутые отношения с принцем Уильямом, который призвала никогда больше не транслировать это интервью.

Однако источники с платформы, которая подписала сделку на 112 миллионов фунтов стерлингов с принцем Гарри и его женой Меган, после того, как они покинули королевскую семью, будут транслировать эпизод.

Источники сообщают: «Создатели «Короны» считают интервью ключевым моментом пятого сезона. Для сценаристов бурный брак принца Чарльза и леди Ди стал причиной интервью, а последствия ее решения определили последние месяцы жизни Дианы.

Они много вложили в эту серию.

«Корона воссоздает многие моменты в истории королевской семьи, которые ее члены не хотели бы показывать».

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