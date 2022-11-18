Названі найогидніші аеропорти світу, а точніше – найбільш стресові для пасажирів. Причому в цей рейтинг аеропортів, складений HawaiianIslands.com, потрапили два добре відомі українським туристи аеропорти, де туристи і подорожуючі відчувають найбільший стрес. Йдеться про аеропорти Стамбула та Шарм-ель-Шейха. Хоча найстресовішим виявився аеропорт Манчестера, який «прославився» за час авіколапсу.

Як запевняють укладачі рейтингу, незалежно від того, чи досвідчений ви турист, чи тільки починаєте подорожувати, є багато причин, через які аеропорти доставляють стрес — затримки, довгі черги, діти, що плачуть, проблеми з отриманням багажу, грабіжницькі ціни на їжу та напої… Пандемія ковіда та подальші проблеми «авіаколапсу» стресовий фактор лише посилили — запевняють експерти, а підвищений попит на поїздки зробив ситуацію ще більш напруженою.

При цьому, як з’ясувалося, далеко не всі серйозно завантажені аеропорти вирізняються високим рівнем стресу пасажирів. Щоб це з’ясувати, було проаналізовано понад 1500 відгуків у Google для більш ніж 500 аеропортів по всьому світу.

Лідером виявився аеропорт Манчестера – 82% відгуків вказували на стрес туристів. Усього ж у Європі опинилися дев’ять із десяти найбільш нервуючих туристів аеропортів, причому чотири з них — у Великій Британії. До речі, друге місце за рівнем стресу загалом зайняв курортний аеропорт, колись популярний у наших туристів, ним став грецький Іракліон. А в популярному у наших туристів Єгипті опинилися п’ять із десяти найстресовіших аеропортів Африки, причому перше місце взяв добре знайомий нам аеропорт Шарм-ель-Шейх.

Отже, першу трійку найгірших аеропортів світу за рівнем стресу зайняли аеропорт Манчестера, аеропорт Іракліон та ще один “британець” – Лондон Стансед. До речі, вони ж очолили і європейський рейтинг, що очікувано. За ними слідують аеропорт Торонто та аеропорт Бордо. Також із континетальної Європи до цього списку потрапили аеропорти Берліна та Брюсселя. А ось із курортним більш-менш обійшлося, до десятки потрапив лише аеропорт Санторіні — на десяте місце.

В Азії безумовну першість за рівнем стресу взяв стамбульський аеропорт Сабіха Гьокчен – він лідирує на всьому Близькому Сході та в Центральній Азії, 63% туристів поскаржилися на стрес. Повітряна гавань обслуговує 25 млн осіб на рік, аеропорт виявляється найбільш завантаженим, і туристів дратують довгі черги, особливо на паспортний контроль. Дехто поскаржився, що провів у цих чергах більше двох годин. Ще одна причина для скарг – те, що в аеропорту немає безкоштовного Wi-Fi. До речі, далі серед стресових азіатських аеропортів — Бен-Гуріон у Тель-Авіві, а ще не менш знайома українському туристові Анталія — в її аеропорту «стресували» більше половини опитаних або 53%.

В Африці на першому місці опинився Шарм-ель-Шейх – на його аеропорт поскаржилися 63,4%. Обурення, до речі, викликають заходи безпеки – чому туристам треба знімати взуття та йти босоніж – обурюються у відгуках. Також скаржаться і на персонал, який вимагає чайових, і, звичайно, довгі черги. На другому місці, до речі, другий курортний аеропорт – Хургада. Каїр, до речі, на шостому місці за рівнем стресу серед африканських аеропортів, а новий аеропорт Марса-Алам – на 11.