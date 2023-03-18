Лізла цілуватися і атакувала поліцію: п’яну туристку судять в Англії за бешкет на борту літака

У Манчестері відбувся суд на туристиці: рік тому вона влаштувала бешкет на борту літака — від її дій постраждали стюард та поліцейські.

За інформацією Murcia Today, інцидент стався на рейсі авіалінії Ryanair із острова Фуертевентура до Манчестера.

Джерело пише, що жінка була в стані алкогольного сп’яніння: під час повернення з Іспанії дама нібито намагалася поцілувати стюарда лоукостера, ущипнула його та напала на двох представників закону.

“За словами очевидців, 32-річна Джесіка Хорн пила алкоголь протягом усього рейсу. Перед тим як поцілувати стюарда, п’яна бешкетник почала завдавати проблем іншим пасажирам і своєму другові. Вона вщипнула співробітника авіакомпанії за попу і почала ображати чоловіка”, – розповідає видання.

Після приземлення в Манчестері Хорн затримали двоє поліцейських, з якими вона поводилася не менш агресивно.

“Вона ображала та штовхала офіцерів. Один із поліцейських отримав невеликий поріз над оком”, – повідомила представник звинувачення Джейн Дікін.

Сьогодні, 17 березня, Хорн постала перед судом за п’ятьма звинуваченнями. Вона зізналася, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння та двічі напала на працівника служби екстреної допомоги.

Паралельно жінка не визнала себе винною у сексуальному насильстві, використанні загроз та образливих слів.

Наступне засідання Королівського суду Манчестера заплановане на 19 квітня.