Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяЛізла цілуватися і атакувала поліцію: п'яну туристку судять в Англії за бешкет...
Велика БританіяТуризм

Лізла цілуватися і атакувала поліцію: п’яну туристку судять в Англії за бешкет на борту літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Лізла цілуватися і атакувала поліцію: п'яну туристку судять в Англії за бешкет на борту літака

У Манчестері відбувся суд на туристиці: рік тому вона влаштувала бешкет на борту літака — від її дій постраждали стюард та поліцейські.

За інформацією Murcia Today, інцидент стався на рейсі авіалінії Ryanair із острова Фуертевентура до Манчестера.

Джерело пише, що жінка була в стані алкогольного сп’яніння: під час повернення з Іспанії дама нібито намагалася поцілувати стюарда лоукостера, ущипнула його та напала на двох представників закону.

“За словами очевидців, 32-річна Джесіка Хорн пила алкоголь протягом усього рейсу. Перед тим як поцілувати стюарда, п’яна бешкетник почала завдавати проблем іншим пасажирам і своєму другові. Вона вщипнула співробітника авіакомпанії за попу і почала ображати чоловіка”, – розповідає видання.

Після приземлення в Манчестері Хорн затримали двоє поліцейських, з якими вона поводилася не менш агресивно.

“Вона ображала та штовхала офіцерів. Один із поліцейських отримав невеликий поріз над оком”, – повідомила представник звинувачення Джейн Дікін.

Сьогодні, 17 березня, Хорн постала перед судом за п’ятьма звинуваченнями. Вона зізналася, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння та двічі напала на працівника служби екстреної допомоги.

Паралельно жінка не визнала себе винною у сексуальному насильстві, використанні загроз та образливих слів.

Наступне засідання Королівського суду Манчестера заплановане на 19 квітня.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Мільйонер запропонував 100 тисяч доларів пасажирці в літаку за незвичайну послугу

Туризм
Американський магнат Стів Кірш був розкритикований після скандальної посади,...

Він кричав, а вона плакала: У США стюарди влаштували бійку і затримали літак

США
Рейс авіакомпанії Sky West був затриманий на дві години...

Фото коштувало кар’єри: В Індії пілотів відсторонили від роботи за неправильний обід

Індія
Відносно двох пілотів авіакомпанії SpiceJet вже вжили дисциплінарних заходів....

Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

Іспанія
Сотні британських пасажирів провели ніч в аеропорту Лансароте: їхній...

Туриста в Австралії оштрафували на 2000 доларів за його легальну, але не задекларовану покупку

Австралія
Туриста в Австралії оштрафували за його легальну, але не...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму