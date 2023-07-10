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Літак EasyJet із туристами не зміг злетіти через зайву вагу: 19 пасажирів зняли з рейсу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Літак EasyJet із туристами не зміг злетіти через зайву вагу: 19 пасажирів зняли з рейсу

Авіакомпанія EasyJet, що базується у Великій Британії, вилучила 19 пасажирів з рейсу, який прямував з іспанського острова Лансароте до Ліверпуля. Туристам пояснили це тим, що інакше літак не зможе злетіти через перевищення ліміту ваги та погодних умов, повідомляє видання Newsweek.

Відео, що зняло момент висадки пасажирів, було опубліковано в TikTok користувачем на ім’я Райан Вільямс і швидко стало вірусним. Він прокоментував запис словами: «EasyJet попросила пасажирів вийти з літака, оскільки він був надто важким для зльоту».

Представник авіакомпанії повідомив Newsweek, що 19 пасажирів рейсу EZY3364, який 6 липня вилетів з іспанського острова Лансароте до Ліверпуля в Англії, погодилися здійснити подорож пізнішим рейсом, оскільки вага літака перевищувала встановлені обмеження за вагою, спричинені погодними умовами.

«Це звичайне рішення за таких обставин, і обмеження за вагою існують у всіх авіакомпаній з міркувань безпеки. Якщо на літаку перевищуються обмеження за вагою, ми просимо пасажирів безкоштовно пересісти на пізніший рейс, що й сталося в цьому випадку. Добровольцям надається компенсація відповідно до правил», – пояснив представник EasyJet.

Управління цивільної авіації Великобританії відповідно до того, що у певних ситуаціях пасажирів можуть «попросити чи змусити відмовитися» від місця в літаку. Це відомо як «зняття» з рейсу чи «відмова у посадці». Таке відбувається, коли на рейс було продано надто багато квитків з розрахунком на пасажирів, які можуть не з’явитися на посадку, або з інших причин, таких як використання літака меншого розміру, ніж планувалося.

При цьому згідно правил, якщо пасажир добровільно знімається з рейсу, авіакомпанія повинна надати йому компенсацію у вигляді готівки або ваучерів. Добровольці також мають право або на повернення коштів або на бронювання альтернативного рейсу.

Пасажирам EasyJet, які захотіли зійти з літака, авіакомпанія запропонувала «до 500 євро на пасажира», згідно з оголошенням пілота літака, зробленого за системою гучного зв’язку. «Оскільки вас так багато, сьогодні маємо досить важкий літак. Ця вага в поєднанні з короткою злітно-посадковою смугою тут, на Лансароті, і деякими вітрами, які зараз не зовсім сприятливі, означають, що в нинішніх умовах літак занадто важкий для вильоту. Єдиний спосіб вирішити проблему з важким літаком – зробити його трохи легшим. Якщо можливо, я хотів би попросити потенційно до 20 добровольців відмовитися від польоту до Ліверпуля сьогодні ввечері», – сказав пілот.

Декілька користувачів TikTok прокоментували відео, зазначивши, що вони поспішили добровільно покинути літак. “Ви чули, скільки ременів безпеки розстебнулося, коли він сказав про 500 євро?” – написав один із них. “Моя рука піднялася б так швидко, що я б вивихнув плече”, – додав інший. А третій користувач зауважив: «Ем… отримати гроші за те, щоб залишитись у відпустці трохи довше? Так будь ласка”.

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