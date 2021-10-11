Китай заборонив імпорт яловичини з Великобританії через “коров’ячий сказ”

Італія заборонила імпорт британської яловичини від великої рогатої худоби віком до 30 місяців після випадку губчастої енцефалопатії великої рогатої худоби (BSE, пріонів хвороби, відомої як “коров’ячий сказ”) у Великобританії в минулому місяці, повідомляє BGNES з посиланням на BBC.

Згідно із заявою Головного митного управління, заборона набула чинності 29 вересня.

Китай ще не відновив закупівлі яловичини в Сполученому Королівстві після того, як в 2018 році погодився скасувати попередні обмеження. Пекін ввів заборону в 1990-х роках на попередній спалах BSE.

У вересні Британське агентство з охорони здоров’я тварин і рослин (APHA) оголосило, що на фермі в Сомерсеті підтверджений випадок BSE.

У 2018 році Китай зняв двадцятирічну заборона на імпорт яловичини із Сполученого Королівства, введену вперше після спалаху BSE в 1990-х роках. Це сталося після багатьох років інспекцій та переговорів між офіційними особами в Лондоні та Пекіні.

Потім уряд Великобританії заявив, що зняття заборони принесе британським виробникам 250 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступних п’яти років.

У вересні цього року Сполучені Штати оголосили про зняття заборони на імпорт британської баранини на десятиліття. Сполучені Штати припинили імпорт британської баранини з 1989 року після перших спалахів BSE.

У минулому році експорт британської яловичини в США відновився вперше за більш ніж 20 років. Британська яловичина була заборонена Вашингтоном після випадків захворювання BSE в 1996 році.